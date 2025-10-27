¿Cuándo es la semifinal de Miss Mundo Chile 2025 y dónde verla EN VIVO? - Chilevisión

Este domingo 2 de noviembre empezará la recta final de Miss Mundo Chile 2025, donde 25 candidatas de todo el país se enfrentarán en pruebas clave para conseguir la ansiada corona.

Con la conducción de Julio César Rodríguez y el exclusivo contenido backstage de Juan Pablo Queraltó y Emilia Daiber, esta noche promete mostrar las distintas facetas de Chile a través de estas carismáticas candidatas.

¿Dónde puedo ver Miss Mundo Chile 2025?

La competencia será transmitida en vivo y en directo por Chilevisión, tanto por señal abierta como en el sitio web y la app MiCHV.

Este 2 y 9 de noviembre, las pantallas del canal compartirán la semifinal y final de este certamen, respectivamente.

¿Cómo ver Miss Mundo Chile 2025 en la app MiCHV?

Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil, ya sea Android o iOS, además de tu Smart TV. Y atención, ya que nuestra app también está disponible en Roku.

Para ver este certamen, todo lo que debes hacer es seleccionar la primera señal habilitada en la aplicación y disfrutar del concurso en vivo.