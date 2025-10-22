Catalina Hidalgo - Chilevisión

Catalina Hidalgo es una joven de 18 años. Se define como una mujer empática, reflexiva y genuina, capaz de conectar con los demás sin necesidad de palabras.

Hija mayor en una familia de cuatro integrantes, Catalina creció rodeada de afecto, aprendiendo de sus padres el valor del esfuerzo, la independencia y la prudencia. Describe su infancia como feliz, entretenida y llena de amistades, y asegura que ese entorno le dio la confianza necesaria para perseguir sus sueños con determinación.

Durante su año sabático, Catalina combina el preuniversitario con rutinas de ejercicio, autocuidado y momentos junto a su fiel compañero, Tommy, su perro Yorkshire. Sueña con estudiar Publicidad y Marketing, y convertirse en una modelo comercial reconocida internacionalmente, colaborando con grandes marcas y mostrando el talento chileno al mundo.

Amante de los animales, Catalina impulsa el respeto y la compasión hacia ellos, promoviendo un trato digno y amoroso. Al mismo tiempo, su corazón está comprometido con el empoderamiento femenino. Cree firmemente que todas las mujeres son capaces de lograr lo que se propongan si creen en sí mismas.

También siente una fuerte vocación por la salud mental y corporal, y le gustaría liderar una campaña nacional de concientización sobre los trastornos de conducta alimentaria, inspirando a niñas, jóvenes y mujeres a construir una relación sana con su cuerpo y su mente.

Para ella, ser embajadora de Chile en Miss Mundo es más que una meta: es la oportunidad de inspirar con el ejemplo, demostrar que la belleza verdadera va de la mano con la empatía, la fortaleza y la coherencia entre lo que se sueña y lo que se hace realidad.