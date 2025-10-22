Erika Calfuleo - Chilevisión

Muy orgullosa de sus raíces mapuches, de su comuna de origen y de su historia de esfuerzo, Erika Calfuleo, de 24 años, quiere ser un ejemplo para los jóvenes de La Pintana. Es candidata a Miss Mundo Chile porque está convencida de que todos los sueños se pueden lograr, independiente del lugar de origen.

Es profesora de Educación Física y está haciendo un magíster. Practica Atletismo y ha conseguido importantes logros deportivos: en 2022 -2023 obtuvo el tercer lugar nacional en los 3 mil metros de carrera de obstáculos. Actualmente está aprendiendo Mapudungún e inglés. Le gusta el folclore y sabe muchos bailes.

Erika vive con sus papás y su hermano mayor. Vivió un momento muy duro en la universidad, porque sufrió un accidente y debió someterse a un tratamiento para recuperar su dentadura. Cuando necesita motivarse escucha música Trap y al grupo Illapu, aunque su cantante favorito es Pablo Chill-e: ”Salió de la población y creció como artista” dice Erika. Uno de sus sueños pendientes es estar en un reality.

Junto con dar mayor visibilidad a la cultura mapuche, a Erika le gustaría terminar con lo que llama “Bullying étnico” hacia su cultura de origen y a los extranjeros que han llegado a Chile. Cuenta que como profesora ha sido testigo de conductas que no existirían con mayor educación.

Si pudiera cenar con cualquier persona chilena, ella elegiría a Lautaro, “él fue el pionero en defender al pueblo mapuche según la historia, sin el no existiría descendencia alguna y yo no estaría aquí. Le preguntaría ¿qué fue lo gatillo realizar su rebelión? ¿Valió la pena? ¿Qué fue lo que más te costó? ¿Lo volverías hacer?.

Cree firmemente en que la nueva Miss Mundo Chile debe tener vocación de servicio en labores sociales. Y si fuera ella la elegida, espera ser una mujer con propósito y una vocera de cambios reales.