Francesca Cobelli - Chilevisión

Bastante agitada es la vida de Franccesca Cobelli, porque a sus 20 años tiene múltiples actividades e intereses. Es estudiante de Ingeniería Comercial, modelo en diversas agencias, canta, toca guitarra, ha trabajado como intérprete de inglés, dibuja y es gamer. Considera que la belleza es más que nada actitud, y eso es lo que quiere reflejar como candidata de Miss Mundo Chile.

Va en tercer año de Ingeniería Comercial. Habla inglés y no sólo tiene certificación europea. Está orgullosa de haber trabajado como intérprete y haber ayudado a un cliente a cerrar un negocio. Tiene mucha creatividad y sueña con tener su propia productora con espacio para la música, el arte y jóvenes talentos. En cuanto a deportes, juega básquetbol y fútbol, como defensa central.

Valora mucho a su familia por su humildad, esfuerzo y cariño: “Ellos son mi ejemplo y mi inspiración diaria”. A sus abuelos paternos los lleva en el corazón: “Mi nonna era luz pura”. Le encanta dibujar desde pequeña y hacer ilustraciones. También practica danza con abanicos japoneses y árabes. “Cada arte me conecta con mi esencia y me permite mostrar distintas formas de belleza”.

A Franccesca le gustaría aportar en el tema del acompañamiento al adulto mayor. “Me duele ver cómo muchos son olvidados cuando más necesitan cariño y atención. He vivido de cerca esa realidad y sé lo difícil que puede ser cuidar a un cercano sin apoyo de otros”. Por eso le entusiasma la idea de crear una campaña para fortalecer el vínculo entre las familias y los adultos mayores.

Lo que significa representar a Chile en el Miss Mundo para Franccesca: “Me gustaría transmitir que la verdadera belleza está en cómo pensamos, actuamos y tratamos a los demás”.