Ignacia Fernández - Chilevisión

Ignacia Fernández tiene 27 años. Es multifacética y con esfuerzo y talento se ha ganado un espacio en el mundo de la música. Lidera nada menos que una banda de death metal progresivo, en la cual es la vocalista. Porque logró insertarse en un género musical mayoritariamente de hombres y porque consigue lo que se propone, quiere darlo todo como candidata a Miss Mundo Chile y trabajar mucho para ganar la corona.

Ignacia estudió canto y también tomó un curso de dirección creativa enfocado en marcas de moda. Lo particular de su talento musical es que en su banda de death metal, Decessus, ella hace canto gutural. Su mayor orgullo fue haber teloneado con su grupo a su banda favorita, Epica. Habla inglés y le gustaría perfeccionarse en el área de las comunicaciones, seguir aprendiendo sobre distintas técnicas de canto y también estudiar marketing.

En su familia es la menor de dos hermanas y valora mucho el apoyo de sus padres. De niña vivió rodeada de mascotas. Lo que más le gusta de su día a día es que no tiene una rutina fija y que transita por mundos distintos, porque, así como es la vocalista de su banda, también puede estar a cargo de la producción de un videoclip o modelar para una sesión de fotos de moda. No es la primera vez que participa en un concurso de belleza y fue así como conoció y se hizo amiga de Emilia Dides. Para Ignacia, el mayor desafío que he enfrentado fue haber organizado una gira para su banda.

La causa que más toca el corazón de Ignacia es educar sobre la tenencia responsable de mascotas y trabajar para erradicar el abandono. Y con ese objetivo, quiere ser una voz potente para defender a los animales.

Con su participación en Miss Mundo Chile, María Ignacia quiere trabajar con honestidad y dar lo mejor de sí para ganar la corona. A través de su propio ejemplo, quiere inspirar a otras jóvenes a encontrar su voz y a perder el miedo a ser su mejor versión y trabajar por lo que sueñan, sin pedir permiso.