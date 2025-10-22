Hiellen Altamirano - Chilevisión

Hiellen Altamirano tiene 27 años. Su paso por certámenes como Miss 17 y Miss Santiago fueron para ella una escuela de crecimiento y experiencia, que fortaleció su sueño de transformarse en la embajadora chilena en el concurso Miss Mundo.

Además de su formación como tripulante de cabina, ha realizado cursos de estética y banquetería. Practica básquetbol, baila danza árabe, le gusta la poesía y cocinar. A futuro le gustaría estudiar modelaje y una carrera vinculada al área de negocios. Entre sus metas están llegar a ser una modelo reconocida y trabajar en los medios.

Es la menor de su familia y la “más regaloneada”, y comparte su día a día con su pareja y su mascota Cocó —una gallina que se ha ganado el corazón del hogar—, que además es parte de su anecdotario familiar. Valora mucho las fiestas costumbristas, especialmente las del sur de nuestro país. Dice ser muy intuitiva. La reinvención tras la pandemia marcó uno de los periodos más desafiantes para Hiellen. Lejos de detenerse, transformó la adversidad en impulso para seguir creciendo en lo personal y lo profesional.

La protección y el bienestar animal son su gran causa. Sueña con impulsar iniciativas de educación, rescate y tenencia responsable, visibilizando que los animales merecen una vida digna y libre de maltrato.

Admiradora del arte y la resiliencia de Violeta Parra y también de la elegancia de Cecilia Bolocco, Hiellen es muy optimista respecto a la poderosa transformación de la mujer en Chile: “Hemos ganado espacios importantes en muchos ámbitos, pero aún enfrentamos desafíos que con el tiempo estoy segura lograremos vencer”. Y si ahora está participando en Miss Mundo Chile es porque tiene una firme convicción sobre el rol de la próxima soberana chilena: “Es la oportunidad de mostrar que la belleza chilena es mucho más que estética; es fuerza, calidez y compromiso social que se trabaja desde el corazón”.