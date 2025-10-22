Fernanda Oteiza - Chilevisión

Con tan solo 21 años, Fernanda Oteíza es estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas con mención en Marketing. Su sueño es llegar a ser CEO en marketing, liderando una marca que inspire, empodere y genere oportunidades para otros.

Amante del matcha, del arte de la danza y del poder de la comunicación, encuentra en el marketing una forma de conectar emociones, marcas y personas. Su experiencia en certámenes como Miss Universo Santiago, Miss Santiago Chile y Miss Cordillera Internacional le ha permitido crecer y entender que “la verdadera belleza está en el propósito con el que decidimos brillar”.

Fernanda practicó voleibol durante varios años, y aunque hoy no tiene tanto tiempo para el deporte, mantiene viva la pasión por el trabajo en equipo y la perseverancia. Entre sus talentos destaca la danza árabe y la cueca, a través de las cuales expresa su identidad, feminidad y amor por la cultura.

Para Fernanda, ser embajadora de Chile en Miss Mundo sería un honor que trasciende la belleza exterior: “La corona no solo se lleva en la cabeza, se lleva en el corazón. Representar a Chile es hacerlo con amor, responsabilidad y compromiso social”.