Bárbara Villar - Chilevisión

Representando a Talca, Bárbara Villar, de 23 años, ha hecho de la superación personal su mayor fortaleza. Con un mensaje de empatía y esperanza, busca inspirar a otros a transformar sus desafíos en motores de cambio.
Bárbara Villar tiene 23 años, desde temprana edad ha aprendido a transformar las adversidades en impulso. A los quince años fue diagnosticada con psoriasis en gotas, una enfermedad autoinmune sin cura, pero con tratamiento. En lugar de detenerla, esta experiencia la ayudó a cultivar empatía, amor propio y una profunda comprensión de que la belleza real comienza en la aceptación y la autenticidad.
Hoy, su proyecto social está centrado en la prevención y acompañamiento a víctimas de abuso, busca brindar apoyo emocional, contención y herramientas de sanación, tanto a personas afectadas como a familias y comunidades. Su objetivo es claro: romper el silencio, educar, prevenir y crear redes de protección para niños, niñas y adolescentes.
Amante de la lectura, la teología y la cocina, en especial de la repostería, Bárbara expresa su cariño a través de los pequeños gestos, como preparar dulces para quienes ama. También disfruta de la poesía y del arte de comunicar emociones con palabras.
Estudió Ingeniería Comercial y planea retomar su carrera para combinarla con su vocación humana. Sueña con fundar una empresa que una lo empresarial con lo social, además de realizar charlas motivacionales para inspirar a otros a superar sus miedos y a creer en su potencial. También le apasiona la televisión, un medio que considera poderoso para influir positivamente y transmitir mensajes de esperanza.
Su referente de estilo es Tonka Tomicic, a quien admira por su elegancia, naturalidad y equilibrio entre fuerza y delicadeza. Entre sus artistas favoritos destacan Barak y Mon Laferte, por su autenticidad y capacidad de transformar el dolor en arte.
Para Bárbara, representar a Chile en Miss Mundo sería un honor y una oportunidad para mostrar que las mujeres chilenas son símbolo de empatía, resiliencia y esperanza. Cree que cada historia, incluso las más difíciles, puede convertirse en una luz para los demás.
Desde Chillán, Valentina Silva quiere convertirse en la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres. Es periodista y trabaja combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social.
Desde La Serena, Tamara Padilla rompe estereotipos a diario. Sueña con seguir estudios en mecánica automotriz y representar diversidad y la autenticidad de la mujer chilena.
Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.