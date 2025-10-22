Karol Eberl - Chilevisión

Karol Eberl tiene 23 años. Titulada como profesora de Educación Física y Salud en la Pontificia Universidad Católica, cuenta además con certificaciones en entrenamiento de pesas, preparación para embarazadas e instrucción de yoga. Actualmente, cursa un diplomado en Neurociencia y estudia para convertirse en piloto privado, demostrando que la curiosidad y la perseverancia son sus mayores motores.

Su historia con los certámenes de belleza comenzó en Miss Universo Chile 2023, donde alcanzó el Top 10 y fue ganadora de la votación popular. En 2024 representó a Chile en Miss Aura International, Turquía, donde nuevamente fue reconocida por el público y destacó en la prueba de inteligencia.

Deportista desde pequeña, Karol ha practicado ballet, karate y atletismo, y fue parte de la selección de halterofilia de la Universidad Católica durante toda su etapa universitaria. En 2024 enfrentó uno de los desafíos más grandes de su vida al ser operada de un tumor uterino, experiencia que fortaleció su resiliencia y la impulsó a valorar aún más la salud y el bienestar.

Karol participa en la Fundación Ganbaru, que promueve el desarrollo deportivo infantil y el acceso equitativo a la actividad física. Su sueño es impulsar una campaña nacional que fomente el deporte y el juego activo en la infancia.

Para ella, ser embajadora de Chile en Miss Mundo significa representar más que un país: es llevar la historia, la fuerza y la calidez de su gente al mundo. Desde su experiencia como profesora, deportista y futura piloto, busca inspirar a las mujeres jóvenes a romper estereotipos y a creer que pueden ser muchas cosas a la vez: fuertes, soñadoras, y auténticas.