Cosntanza Arias - Chilevisión

Constanza Arias tiene 24 años. Combina su amor por la naturaleza, la salud y el bienestar con una profunda vocación social y amor por los animales. Su paso por Miss Mundo Chile nace del deseo de demostrar que la belleza no solo se expresa en la imagen, sino también en la actitud frente a la vida.

Constanza estudió Publicidad y Marketing y hace poco creó su propia agencia publicitaria enfocada en la creación de contenidos. Ha participado en distintos proyectos creativos e incluso ha ganado premios en su especialidad. Además, es modelo desde los 12 años y ha participado en múltiples comerciales de televisión. Su gran meta profesional es liderar una campaña publicitaria que genere impacto y también inspirar a más mujeres a creer en su propio potencial.

Oriunda de Villarrica, su lugar favorito es Licanray. Creció amando los paisajes del sur de Chile, especialmente los lagos, los bosques, la lluvia y la infaltable cocina a leña en su casa. En su niñez aprendió que de cada obstáculo es una oportunidad para evolucionar y eso le permitió enfrentar etapas difíciles que fortalecieron su carácter y su empatía.

Hay 2 causas sociales que apasionan a Constanza: promover la salud mental y el amor por los animales. Le preocupa mucho el tema de las dificultades emocionales, especialmente las personas que sufren ansiedad y anhela mayor acceso en Chile a ayuda profesional en estos casos. Por otra parte, le gustaría un trato más responsable y compasivo a los animales, por eso está en contra de los rodeos.

Si pudiera cenar con cualquier persona, elegiría a Gaby Hernández. Ha trabajado muchas veces como extra en televisión, pero nunca ha tenido la oportunidad de coincidir con ella, a quien considera la actriz que más admira. Es, de hecho, la única persona a la que le pediría un autógrafo.

Constanza sueña con ser la nueva Miss Mundo Chile para representar a nuestro país con orgullo y usar esta plataforma para inspirar y generar cambios positivos. Le interesa también promover la empatía, la responsabilidad y el cuidado del entorno.