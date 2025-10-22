Catalina Barros Celis - Chilevisión

Catalina Barros tiene 25 años y es Licenciada en Administración Turística Sustentable. Amante de los deportes y los animales, ha viajado a otros países desde los 18 años, habla inglés y francés. A través de Miss Mundo, quiere mostrar al resto del planeta lo que es capaz de hacer la mujer chilena.

Catalina ha tenido importantes logros académicos y profesionales. El 2023 representó a Chile en la Conferencia Internacional de geoparques de la UNESCO en Marruecos, África. Este año fue seleccionada y nominada como Joven Talento Araucanía y además como una de las 10 Alumnas destacadas a nivel nacional en la Universidad Mayor.

Practica varios deportes: tiro con precisión, ciclismo, defensa personal, básquetbol, patinaje artístico, baile, escalada en cuerda y equitación. También baila pascuense. A futuro tiene planes de hacer doctorado o magister en Turismo Nacional e internacional.

Su lugar favorito es el Parque Nacional Conguillío, donde está la casa de campo de sus papás. Su viaje más especial fuera de Chile fue a Nueva Zelanda, donde perfeccionó su inglés y vivió su primera experiencia viajando sola. Disfruta mucho compartir con familia y amigos, reírse, y encontrar belleza en las cosas simples.

Hace dos años Catalina dirige el voluntariado “Conexión Mujer”, una iniciativa que brinda acompañamiento, herramientas y capacitación a mujeres de distintas áreas, ayudándolas a fortalecer su autoestima, liderazgo y autonomía.

Para Catalina Miss Mundo Chile es una gran oportunidad para mostrar el valor de la mujer chilena: “Hoy en día, la mujer chilena se caracteriza por su valentía, su fortaleza y su capacidad para liderar y transformar su entorno sin perder su esencia familiar y humana. Es lindo ver como hemos avanzado en espacios de participación social, laboral y comunitaria, demostrando que se puede construir desde la empatía y el amor”