Bárbara Wolfenson - Chilevisión

Bárbara Wolfenson tiene 24 años y está muy orgullosa de ser viñamarina: “Me siento afortunada de haber crecido escuchando las olas del mar y no hay lugar que me entregue más paz y plenitud que la costa”. Como candidata a Miss Mundo Chile quiere llevar en alto la bandera de nuestro país y representar, con su historia personal, la fortaleza de la mujer chilena.

Estudia su último año de Odontología, y paralelamente está haciendo un Postgrado de Anatomía de cabeza y cuello. También realizó un diplomado de estética facial en Brasil. Habla inglés y francés, de hecho ganó una beca y fue de intercambio a Estados Unidos.

Alguien muy importante para Bárbara fue su abuelo, quien le enseñó que debía aprender todas las habilidades que pudiese. Por eso ha practicado más de 10 deportes en su vida: ballet, tenis, patinaje artístico, gimnasia rítmica, golf, natación, vóleibol, fútbol, esgrima y atletismo. La muerte de su abuelo fue el dolor más grande para esta joven. Pero se recuperó, gracias a otra enseñanza de su familia: “A este mundo venimos a ser felices, por lo que debemos disfrutar y agradecer cada momento”. Bárbara se levanta a las 5 de la mañana y sus talentos son el baile y el canto.

Está desarrollando un proyecto de atención odontológica gratuita para jóvenes con cáncer. “Mi sueño sería poder ampliarlo para así ayudar a más personas que necesitan salud dental y no pueden pagarlo. Lamentablemente la salud dental en Chile es un privilegio, y mi sueño sería poder cambiar eso. Todos merecemos poder sonreír”.

Tiene muy claro lo que significa ser Miss Mundo Chile y anhela ser la nueva reina: “Para mí ser embajadora de mi país no es solo un privilegio, sino una gran responsabilidad. Es tener la certeza de que el título conlleva compromiso, y la promesa de llevar nuestra bandera en alto con un propósito claro”.