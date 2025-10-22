Belén Escobar - Chilevisión

La música es su gran pasión. Porque María Belén Escobar es DJ y está constantemente viajando a diversos eventos. A sus 26 años, dice que su mayor fortaleza es su capacidad para resolver problemas con calma y encontrar soluciones bajo presión. Como candidata a Miss Mundo Chile quiere aportar en todas las acciones sociales donde se requiera su participación, con el deseo genuino de generar un impacto positivo.

Estudió Cosmetología integral y a futuro planea estudiar odontología. Le gusta confeccionar ropa y cocinar. Es su primera vez en un concurso de belleza y también canta. Para ingresar al mundo de la música como DJ tuvo que dejar atrás los estigmas, porque admite que es muy difícil para una mujer. Sin embargo, ser DJ la hizo más segura, disciplinada y sobre todo resiliente.

En su familia es la menor de dos hermanas y tuvo una infancia regaloneada y feliz. Tiene una perrita llamada Dominga. Le gusta ir al gimnasio y patinar. Está convencida de que la música sana, ayuda a conectar con el alma y libera todo lo que atormenta. Por eso quiere inspirar con su arte a otras mujeres y sueña con ser reconocida mundialmente como DJ.

María Belén tiene un proyecto social junto a la Fundación “Libertad Cuerpo y Alma”, dedicada a defender los derechos de la diversidad y promover el respeto hacia todas las personas, sin importar su identidad o forma de ser: “A través de la música, buscamos generar espacios donde cada individuo pueda sentirse libre, valorado y escuchado. La música tiene un poder transformador: une corazones, rompe barreras y nos recuerda que, más allá de las diferencias, todos compartimos las mismas emociones”.

Para María Belén el concurso Miss Mundo Chile es un enorme desafío personal y sueña ganar: “Para representar a todo un país con corazón, amor y por sobre todo, mucha pasión. Para mí, esto no se trata solo de mostrar la belleza exterior, sino de complementarla con la belleza interior”.