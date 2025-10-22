Alfonsina Sobarzo - Chilevisión

Con solo 18 años, Alfonsina combina la pasión por el deporte, el compromiso social y una profunda sensibilidad. Vegetariana desde niña, busca inspirar con empatía y representar la fuerza interior de la mujer chilena.
Alfonsina Sobarzo tiene 18 años y ha sido vegetariana desde los diez años, ha encontrado en el deporte una de sus grandes pasiones: ha practicado fútbol, cheerleading, vóleibol, rugby, tenis y gimnasia. Hincha cruzada de corazón, asiste fielmente al estadio a alentar a la Universidad Católica, un espacio donde canaliza su espíritu competitivo y alegre.
Actualmente cursa cuarto medio, Alfonsina planea estudiar Periodismo para desarrollarse dentro del mundo de la televisión. Habla inglés y español, y lleva en su sangre una herencia artística: su bisabuelo, Raúl Correa Ramírez, fue un reconocido poeta chileno de los años 80, ganador de premios regionales y nacionales de literatura.
Su proyecto social se centra en los comedores solidarios, espacios donde desde niña ha colaborado para acompañar y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Además, busca impulsar campañas de sensibilización social orientadas a proteger y empoderar a las mujeres, inspirando desde la autenticidad y la empatía.
Una de sus costumbres más llamativas es que cada vez que recibe una flor, la seca. Aunque pueda parecer algo curioso, para ella “es una forma de conservar los recuerdos y los momentos especiales. Cada flor seca guarda una historia y me gusta tenerlas como símbolo de cariño, afecto y alegría”
Para Alfonsina, ser parte de Miss Mundo Chile significa representar la fuerza y sensibilidad de la mujer chilena, mostrando que la verdadera belleza nace del alma.
Desde Chillán, Valentina Silva quiere convertirse en la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres. Es periodista y trabaja combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social.
Desde La Serena, Tamara Padilla rompe estereotipos a diario. Sueña con seguir estudios en mecánica automotriz y representar diversidad y la autenticidad de la mujer chilena.
Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.