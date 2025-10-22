Alfonsina Sobarzo - Chilevisión

Alfonsina Sobarzo tiene 18 años y ha sido vegetariana desde los diez años, ha encontrado en el deporte una de sus grandes pasiones: ha practicado fútbol, cheerleading, vóleibol, rugby, tenis y gimnasia. Hincha cruzada de corazón, asiste fielmente al estadio a alentar a la Universidad Católica, un espacio donde canaliza su espíritu competitivo y alegre.

Actualmente cursa cuarto medio, Alfonsina planea estudiar Periodismo para desarrollarse dentro del mundo de la televisión. Habla inglés y español, y lleva en su sangre una herencia artística: su bisabuelo, Raúl Correa Ramírez, fue un reconocido poeta chileno de los años 80, ganador de premios regionales y nacionales de literatura.

Su proyecto social se centra en los comedores solidarios, espacios donde desde niña ha colaborado para acompañar y apoyar a personas en situación de vulnerabilidad. Además, busca impulsar campañas de sensibilización social orientadas a proteger y empoderar a las mujeres, inspirando desde la autenticidad y la empatía.

Una de sus costumbres más llamativas es que cada vez que recibe una flor, la seca. Aunque pueda parecer algo curioso, para ella “es una forma de conservar los recuerdos y los momentos especiales. Cada flor seca guarda una historia y me gusta tenerlas como símbolo de cariño, afecto y alegría”

Para Alfonsina, ser parte de Miss Mundo Chile significa representar la fuerza y sensibilidad de la mujer chilena, mostrando que la verdadera belleza nace del alma.