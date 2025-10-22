Macarena Maira - Chilevisión

Macarena Maira tiene 22 años y es la hermana menor de la popular artista urbana y ex chica reality, Fran Maira. Con su propia personalidad y su alma alegre y libre, tomó la decisión de participar en Miss Mundo porque quiere ser una voz cercana e inspirar desde la sencillez, que la belleza va más allá de lo físico.

Estudia diseño de ambientes y va en segundo año. Sueña con crear escenografías impactantes y también quiere estudiar actuación. Sus intereses son muy variados, porque tiene talento para el canto y dice ser muy buena para las manualidades. Habla inglés. Además trabajó como tripulante de cabina y cuenta como anécdota que desfiló en pleno vuelo durante el viaje de inauguración de una aerolínea nacional.

Macarena tiene polola y cuenta que el mayor desafío en su vida fue aceptar su orientación sexual en su contexto, que califica como conservador y hetero. Auténtica, alegre y ser honesta, son las cualidades que según ella la diferencian. Aprecia mucho la tradición familiar de que le canten y la despierten con una torta el día de su cumpleaños.

Si pudiera cenar con cualquier persona chilena, elegiría a Gabriela Mistral. Le gustaría preguntarle cómo fue vivir su amor y su identidad en una época tan conservadora. También le preguntaría cómo logró transformar su sensibilidad y sus experiencias personales en una voz tan potente dentro de la literatura. “Siento que su valentía, su profundidad y su manera de amar en silencio la hacen una figura tremendamente inspiradora”.

Macarena sueña con ser la nueva Miss Mundo Chile porque quiere representar a nuestro país y la esencia de los chilenos conectando desde el corazón: “Amo su diversidad, su cultura y su espíritu solidario, y me encantaría transmitir al mundo esa mezcla única que nos hace tan especiales”.