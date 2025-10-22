Macarena Maira - Chilevisión

Representando a Lo Barnechea, Macarena Maira, de 22 años, combina creatividad, sencillez y una profunda autenticidad. Estudiante de diseño, busca inspirar a otras personas mostrando que la belleza real nace de la honestidad y del amor propio.
Macarena Maira tiene 22 años y es la hermana menor de la popular artista urbana y ex chica reality, Fran Maira. Con su propia personalidad y su alma alegre y libre, tomó la decisión de participar en Miss Mundo porque quiere ser una voz cercana e inspirar desde la sencillez, que la belleza va más allá de lo físico.
Estudia diseño de ambientes y va en segundo año. Sueña con crear escenografías impactantes y también quiere estudiar actuación. Sus intereses son muy variados, porque tiene talento para el canto y dice ser muy buena para las manualidades. Habla inglés. Además trabajó como tripulante de cabina y cuenta como anécdota que desfiló en pleno vuelo durante el viaje de inauguración de una aerolínea nacional.
Macarena tiene polola y cuenta que el mayor desafío en su vida fue aceptar su orientación sexual en su contexto, que califica como conservador y hetero. Auténtica, alegre y ser honesta, son las cualidades que según ella la diferencian. Aprecia mucho la tradición familiar de que le canten y la despierten con una torta el día de su cumpleaños.
Si pudiera cenar con cualquier persona chilena, elegiría a Gabriela Mistral. Le gustaría preguntarle cómo fue vivir su amor y su identidad en una época tan conservadora. También le preguntaría cómo logró transformar su sensibilidad y sus experiencias personales en una voz tan potente dentro de la literatura. “Siento que su valentía, su profundidad y su manera de amar en silencio la hacen una figura tremendamente inspiradora”.
Macarena sueña con ser la nueva Miss Mundo Chile porque quiere representar a nuestro país y la esencia de los chilenos conectando desde el corazón: “Amo su diversidad, su cultura y su espíritu solidario, y me encantaría transmitir al mundo esa mezcla única que nos hace tan especiales”.
Desde Chillán, Valentina Silva quiere convertirse en la próxima Miss Mundo Chile para ser la voz de muchas mujeres. Es periodista y trabaja combinando su carrera con su pasión por la comunicación y la gestión social.
Desde La Serena, Tamara Padilla rompe estereotipos a diario. Sueña con seguir estudios en mecánica automotriz y representar diversidad y la autenticidad de la mujer chilena.
Representando a Valparaíso, Renata Arriagada, de 25 años, se define como una mujer perseverante, disciplinada y cercana. Tiene una importante faceta artística y quiere dejar un mensaje de seguridad, constancia y empatía.