Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre - Chilevisión

La Pensión Garantizada Universal (PGU), Bolsillo Familiar Electrónico, Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media y el Bono Logro Escolar son solo algunos de los beneficios disponibles para este mes.
Se acerca el fin de octubre pero todavía quedan oportunidades para cobra bonos, subsidios y aportes del Estado cuyo cobro del diner esté pendiente por parte de los beneficiarios.
Para estos casos es el Instituto de Previsión Social (IPS) el que se encarga de distribuir las ayudas económicas y los dineros por reclamar.
Para este mes algunos de los benecifios pendientes disponibles para cobrar son: Pensión Garantizada Universal (PGU), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media, Bono Logro Escolar, entre otros.
Para consultar con tu RUT si tienes bonos pendientes debes seguir los siguientes pasos:
Algunos de los beneficios que puedes consultar son: