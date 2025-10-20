 Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 16:52

Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre

La Pensión Garantizada Universal (PGU), Bolsillo Familiar Electrónico, Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media y el Bono Logro Escolar son solo algunos de los beneficios disponibles para este mes.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Se acerca el fin de octubre pero todavía quedan oportunidades para cobra bonossubsidios y aportes del Estado cuyo cobro del diner esté pendiente por parte de los beneficiarios. 

Para estos casos es el Instituto de Previsión Social (IPS) el que se encarga de distribuir las ayudas económicas y los dineros por reclamar.

Para este mes algunos de los benecifios pendientes disponibles para cobrar son: Pensión Garantizada Universal (PGU), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media, Bono Logro Escolar, entre otros. 

Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre

Para consultar con tu RUT si tienes bonos pendientes debes seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de ChileAtiende.
  • Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento.
  • Ahí se desplegará una pestaña con la información necesaria para saber si tiene beneficios pendientes por cobrar.
  • En caso de que tengas bonos o beneficios para pagarse durante octubre, tendrás que ingresar tu ClaveÚnica.
  • Puedes solicitar el pago del beneficio, sea en depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial, a través de los proveedores de pago del IPS.
  • También puedes consultar por tus trámites haciendo clic directo en la siguiente imagen:

Bonos y beneficios que puedes cobrar en octubre

Algunos de los beneficios que puedes consultar son:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025