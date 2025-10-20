Podrías tener dinero sin cobrar: Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre - Chilevisión

La Pensión Garantizada Universal (PGU), Bolsillo Familiar Electrónico, Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media y el Bono Logro Escolar son solo algunos de los beneficios disponibles para este mes.

Se acerca el fin de octubre pero todavía quedan oportunidades para cobra bonos, subsidios y aportes del Estado cuyo cobro del diner esté pendiente por parte de los beneficiarios.

Para estos casos es el Instituto de Previsión Social (IPS) el que se encarga de distribuir las ayudas económicas y los dineros por reclamar.

Para este mes algunos de los benecifios pendientes disponibles para cobrar son: Pensión Garantizada Universal (PGU), Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), Bono de Graduación de Enseñanza Media, Bono Logro Escolar, entre otros.

Revisa con tu RUT si tienes algún bono pendiente en octubre

Para consultar con tu RUT si tienes bonos pendientes debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio web de ChileAtiende .

. Ingresa tu RUT y fecha de nacimiento.

Ahí se desplegará una pestaña con la información necesaria para saber si tiene beneficios pendientes por cobrar.

En caso de que tengas bonos o beneficios para pagarse durante octubre, tendrás que ingresar tu ClaveÚnica.

Puedes solicitar el pago del beneficio , sea en depósito en una cuenta bancaria o de manera presencial, a través de los proveedores de pago del IPS.

También puedes consultar por tus trámites haciendo clic directo en la siguiente imagen:

Bonos y beneficios que puedes cobrar en octubre

Algunos de los beneficios que puedes consultar son: