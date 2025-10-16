 Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media - Chilevisión
Minuto a minuto
Gobierno aceptó la renuncia del ministro Diego Pardow tras error tarifario en cuentas de luz “En mi sano juicio”: Revelan cómo Horst Paulmann repartió su herencia entre sus hijos Corte de Apelaciones aprueba desafuero de Joaquín Lavín León: Podrá recibir medidas cautelares Ministro Pardow por error en cuentas de luz: “Es grave y tendrá las consecuencias correspondientes” “¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/10/2025 10:59

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

El bono es un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota a quienes obtuvieron su licencia de enseñanza media.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Bono de Enseñanza Media o también conocido como Bono Graduación de Cuarto Medio, es uno de los beneficios estatales que reconocen a quienes hayan recibido su licencia de enseñanza media.

Se trata de un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota, la que este año corresponde a $73.048.

Este bono reconoce el esfuerzo de quienes completan sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos, con la idea de mejorar las condiciones de empleabilidad y acceso al mundo laboral formal de sus beneficiarios.

Requisitos: ¿Quiénes reciben el Bono Graduación de Enseñanza Media?

Para recibir el Bono Graduación de Enseñanza Media o Bono Graduación de 4° Medio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas Chile Seguridad y Oportunidades.

¿Cómo cobrar el Bono Graduación de Enseñanza Media?

El pago de $73.048 correspondiente al Bono Graduación de Enseñanza Media se realiza por medio de la CuentaRUT del BancoEstado.

En caso de que no cuentes con esto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costo. 

Puedes consultar si eres beneficiario/a llamando al call center 800 104 777.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media

Lo último

Lo más visto

“¡Ayúdenme, auxilio!”: Los gritos en plena detención del sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

Un operativo de la PDI ubicó al hasta ahora único sospechoso por la desaparición de la joven de 19 años en San Bernardo. Un video inédito al que tuvo acceso Contigo en la Mañana registró el procedimiento.

16/10/2025

¡Impacto en Fiebre de Baile! Querido participante fue eliminado por voto popular tras triple empate

Siete famosos lo dieron todo en el estelar de Chilevisión este miércoles y se sometieron a la evaluación del jurado. Sin embargo, la decisión final la tuvo el público tras un triple empate.

16/10/2025

“Debería preguntarme antes de hablar”: Tenso cruce entre Raimundo Cerda y Faloon en Fiebre de Baile

La pareja se enfrentó con dichos cruzados luego de una supuesta declaración de la modelo en contra del ingreso del exparticipante de Gran Hermano.

16/10/2025

FOTOS | “Un ángel más”: Emilia Dides deslumbró con su look en Victoria's Secret Fashion Show

La ex Miss Universo Chile formó parte del evento como embajadora de la reconocida marca de lencería y estuvo sentada en primera fila.

16/10/2025