Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media - Chilevisión

El bono es un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota a quienes obtuvieron su licencia de enseñanza media.

El Bono de Enseñanza Media o también conocido como Bono Graduación de Cuarto Medio, es uno de los beneficios estatales que reconocen a quienes hayan recibido su licencia de enseñanza media.

Se trata de un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota, la que este año corresponde a $73.048.

Este bono reconoce el esfuerzo de quienes completan sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos, con la idea de mejorar las condiciones de empleabilidad y acceso al mundo laboral formal de sus beneficiarios.

Requisitos: ¿Quiénes reciben el Bono Graduación de Enseñanza Media?

Para recibir el Bono Graduación de Enseñanza Media o Bono Graduación de 4° Medio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas Chile Seguridad y Oportunidades.

¿Cómo cobrar el Bono Graduación de Enseñanza Media?

El pago de $73.048 correspondiente al Bono Graduación de Enseñanza Media se realiza por medio de la CuentaRUT del BancoEstado.

En caso de que no cuentes con esto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costo.

Puedes consultar si eres beneficiario/a llamando al call center 800 104 777.