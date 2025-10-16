Se acerca fin de año: Revisa si puedes recibir los $73 mil del Bono de Graduación de Enseñanza Media - Chilevisión

El bono es un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota a quienes obtuvieron su licencia de enseñanza media.
El Bono de Enseñanza Media o también conocido como Bono Graduación de Cuarto Medio, es uno de los beneficios estatales que reconocen a quienes hayan recibido su licencia de enseñanza media.
Se trata de un beneficio no postulable que se entrega por única vez en una sola cuota, la que este año corresponde a $73.048.
Este bono reconoce el esfuerzo de quienes completan sus estudios de educación media en modalidad educación de adultos, con la idea de mejorar las condiciones de empleabilidad y acceso al mundo laboral formal de sus beneficiarios.
Para recibir el Bono Graduación de Enseñanza Media o Bono Graduación de 4° Medio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
El pago de $73.048 correspondiente al Bono Graduación de Enseñanza Media se realiza por medio de la CuentaRUT del BancoEstado.
En caso de que no cuentes con esto, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costo.
Puedes consultar si eres beneficiario/a llamando al call center 800 104 777.