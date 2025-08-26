Aprovecha estos descuentos de BancoEstado antes que termine agosto: Los puedes usar con tu CuentaRUT - Chilevisión

Desde alimentación y entretención hasta viajes y tecnología. BancoEstado tiene disponible una serie de rebajas y beneficios para compras en comercios asociados.

BancoEstado mantiene durante agosto una serie de descuentos y promociones exclusivas para clientes que paguen con CuentaRUT u otras tarjetas del banco.

Estas rebajas están disponibles en distintos comercios y rubros, pero tienen fecha de término: el 31 de agosto de 2025.

Desde alimentación y entretención hasta viajes y tecnología, los descuentos permiten ahorrar de manera significativa al momento de realizar compras en comercios asociados.

Descuentos con CuentaRUT disponibles en agosto

Estos son algunos de los beneficios más destacados que puedes aprovechar antes de que termine el mes:

Revisa la lista completa de descuentos en este enlace.

¿Cómo acceder a los descuentos?

Paga con CuentaRUT, Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito BancoEstado .

. Revisa las condiciones de cada promoción en el sitio oficial del banco.

Haz tu compra antes del 31 de agosto de 2025, fecha en que finaliza la vigencia de los descuentos.

No se requiere inscripción previa ni uso de cupones en la mayoría de los comercios.