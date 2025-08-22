Hasta $100 millones en premios a repartir: BancoEstado tiene importante concurso para emprendedores - Chilevisión

Se trata del Premio Emprende 2025, una iniciativa que apoya e impulsa el talento y la capacidad de emprendedores y emprendedoras del país.

BancoEstado tiene disponible una gran oportunidad, tanto para sus clientes como para personas que no tengan un vínculo financiero con la entidad.

Se trata del Premio Emprende 2025, una iniciativa que apoya e impulsa el talento y la capacidad de emprendedores y emprendedoras del país.

A través de este concurso, que busca promover y visibilizar emprendimientos de todas las regiones, destacando a aquellos que han logrado construir negocios competitivos, innovadores, sostenibles y que impactan positivamente en el medioambiente, los ganadores se pueden llevar un importante premio económico.

Premio Emprende 2025

Requisitos para postular:

Personas naturales o personas jurídicas constituidas en Chile.

Mayores de 18 años, de nacionalidad chilena o extranjera con residencia definitiva.

El negocio postulante debe tener una antigüedad real de al menos 12 meses y contar con inicio de actividades.

No registrar deudas laborales ni previsionales morosas a la fecha de postulación.

El plazo para postular es hasta el próximo 31 de agosto a través del formulario en línea disponible de la página web oficial del Premio Emprende de BancoEstado.

Todas las categorías del Premio Emprende 2025