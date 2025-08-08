 BancoEstado regala gift card de $170 mil en supermercados: Cómo participar y fechas clave - Chilevisión
Minuto a minuto
Quiénes son los 4 detenidos por secuestro de empresario en Quilicura: Hay una adolescente Sin Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto por las parlamentarias “La maldad que tienen estos…”: Micrófono abierto expuso duro descargo de Rodrigo Mundaca Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura Confirman el número de detenidos por secuestro de empresario en Quilicura
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 11:02

BancoEstado regala gift card de $170 mil en supermercados: Cómo participar y fechas clave

La iniciativa, enmarcada en los 170 años de BancoEstado, busca incentivar el uso de tarjetas Visa emitidas por la entidad y estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.

Publicado por CHV Noticias

BancoEstado lanzó una nueva promoción dirigida a sus clientes, que les permite participar por una de las 170 gift cards de $170.000 para compras en supermercados.

La iniciativa, enmarcada en los 170 años de la empresa bancaria, busca incentivar el uso de tarjetas Visa emitidas por el banco y estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.

¿Quiénes pueden participar por la gift card de BancoEstado?

Para participar, las personas deben contratar una tarjeta Visa BancoEstado entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Las tarjetas válidas para esta promoción son:

  • Visa Smart

  • Visa Smart+

  • Visa Platinum Convenio

También podrán participar quienes ya tengan una tarjeta Visa activa antes del 1 de agosto de 2025, siempre que hayan recibido una comunicación oficial del banco (vía correo electrónico o notificación en la app BancoEstado) informando sobre el concurso.

¿Cómo acumular opciones para ganar en sorteo?

Durante el periodo de vigencia de la campaña, los usuarios obtendrán una opción por cada compra igual o superior a $5.000, ya sea en Chile o en el extranjero. En el caso de transacciones internacionales, se exige un mínimo de USD 5.

Cada compra válida realizada con la tarjeta Visa BancoEstado durante agosto y septiembre de 2025 aumenta las posibilidades de ganar una de las gift cards.

¿Cuándo es el sorteo y qué se entrega?

El sorteo se realizará el 9 de octubre de 2025 y premiará a 170 ganadores con una gift card de $170.000 para supermercados. Los premios son personalizados y no transferibles.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025