BancoEstado regala gift card de $170 mil en supermercados: Cómo participar y fechas clave - Chilevisión

BancoEstado lanzó una nueva promoción dirigida a sus clientes, que les permite participar por una de las 170 gift cards de $170.000 para compras en supermercados.
La iniciativa, enmarcada en los 170 años de la empresa bancaria, busca incentivar el uso de tarjetas Visa emitidas por el banco y estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.
Para participar, las personas deben contratar una tarjeta Visa BancoEstado entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Las tarjetas válidas para esta promoción son:
Visa Smart
Visa Smart+
Visa Platinum Convenio
También podrán participar quienes ya tengan una tarjeta Visa activa antes del 1 de agosto de 2025, siempre que hayan recibido una comunicación oficial del banco (vía correo electrónico o notificación en la app BancoEstado) informando sobre el concurso.
Durante el periodo de vigencia de la campaña, los usuarios obtendrán una opción por cada compra igual o superior a $5.000, ya sea en Chile o en el extranjero. En el caso de transacciones internacionales, se exige un mínimo de USD 5.
Cada compra válida realizada con la tarjeta Visa BancoEstado durante agosto y septiembre de 2025 aumenta las posibilidades de ganar una de las gift cards.
El sorteo se realizará el 9 de octubre de 2025 y premiará a 170 ganadores con una gift card de $170.000 para supermercados. Los premios son personalizados y no transferibles.