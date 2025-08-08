BancoEstado regala gift card de $170 mil en supermercados: Cómo participar y fechas clave - Chilevisión

La iniciativa, enmarcada en los 170 años de BancoEstado, busca incentivar el uso de tarjetas Visa emitidas por la entidad y estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.

BancoEstado lanzó una nueva promoción dirigida a sus clientes, que les permite participar por una de las 170 gift cards de $170.000 para compras en supermercados.

La iniciativa, enmarcada en los 170 años de la empresa bancaria, busca incentivar el uso de tarjetas Visa emitidas por el banco y estará vigente durante agosto y septiembre de 2025.

¿Quiénes pueden participar por la gift card de BancoEstado?

Para participar, las personas deben contratar una tarjeta Visa BancoEstado entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2025. Las tarjetas válidas para esta promoción son:

Visa Smart

Visa Smart+

Visa Platinum Convenio

También podrán participar quienes ya tengan una tarjeta Visa activa antes del 1 de agosto de 2025, siempre que hayan recibido una comunicación oficial del banco (vía correo electrónico o notificación en la app BancoEstado) informando sobre el concurso.

¿Cómo acumular opciones para ganar en sorteo?

Durante el periodo de vigencia de la campaña, los usuarios obtendrán una opción por cada compra igual o superior a $5.000, ya sea en Chile o en el extranjero. En el caso de transacciones internacionales, se exige un mínimo de USD 5.

Cada compra válida realizada con la tarjeta Visa BancoEstado durante agosto y septiembre de 2025 aumenta las posibilidades de ganar una de las gift cards.

¿Cuándo es el sorteo y qué se entrega?

El sorteo se realizará el 9 de octubre de 2025 y premiará a 170 ganadores con una gift card de $170.000 para supermercados. Los premios son personalizados y no transferibles.