Tienes que pedirlo o lo pierdes: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT - Chilevisión

Este aporte estatal llamado oficialmente Bono por Hijo está destinado a mujeres de 65 años o más, busca que beneficiadas aumenten el monto de las pensiones. Revisa aquí cómo solicitarlo.
Entre los apoyos estatales para madres de sectores vulnerables se encuentra el Bono por Hijo, un aporte mensual dirigido a mujeres pensionadas y cuyo monto va desde los $297 mil a los $952 mil.
Aunque no requiere postulación, este beneficio otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) sí necesita ser solicitado o, de lo contrario, no será entregado.
Si deseas acceder al beneficio deberás entrar al sitio de ChileAtiende, ingresar tu ClaveÚnica y seguir los pasos que te indique la plataforma hasta terminar el proceso. Si no tienes la clave, solicítala.
También puedes pedir el Bono por Hijo con tu cédula de identidad:
Otra modalidad es revisar con tu RUT si cumples los requisitos para acceder el bono:
Para ser beneficiaria del Bono por Hijo la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.
En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.
Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.