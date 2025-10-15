Tienes que pedirlo o lo pierdes: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT - Chilevisión

Este aporte estatal llamado oficialmente Bono por Hijo está destinado a mujeres de 65 años o más, busca que beneficiadas aumenten el monto de las pensiones. Revisa aquí cómo solicitarlo.

Entre los apoyos estatales para madres de sectores vulnerables se encuentra el Bono por Hijo, un aporte mensual dirigido a mujeres pensionadas y cuyo monto va desde los $297 mil a los $952 mil.

Aunque no requiere postulación, este beneficio otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) sí necesita ser solicitado o, de lo contrario, no será entregado.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo con tu RUT?

Si deseas acceder al beneficio deberás entrar al sitio de ChileAtiende, ingresar tu ClaveÚnica y seguir los pasos que te indique la plataforma hasta terminar el proceso. Si no tienes la clave, solicítala.

También puedes pedir el Bono por Hijo con tu cédula de identidad:

Mediante una videollamada en la Sucursal Virtual de ChileAtiende. En una sucursal ChileAtiende con tu cédula de identidad. En una oficina de tu AFP (Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Planvital, Provida o Uno). En la municipalidad de tu comuna. En tu compañía de seguros.



Otra modalidad es revisar con tu RUT si cumples los requisitos para acceder el bono:

Los requisitos para recibir el Bono por Hijo

Para ser beneficiaria del Bono por Hijo la persona debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser madre y haber cumplido 65 años . Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009. Si no está afiliada a un régimen previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009. Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación. Tener cédula de identidad vigente.



¿Cuál es el monto del Bono por Hijo?

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cumplan los requisitos y cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200.