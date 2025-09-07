Mujeres pueden recibir $297 mil por hijo: Revisa requisitos y edad mínima para acceder al beneficio - Chilevisión

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que fue creado para incrementar las pensiones de las mujeres que cumplan con los requisitos, por cada hijo vivo, incluso aquellos que son adoptados.

El Instituto de Previsión Social (IPS) entrega de manera mensual a las madres una asignación por cada uno de sus hijos nacidos vivos o adoptados.

Se trata del Bono por Hijo, un beneficio estatal que se entrega a las mujeres que tengan 65 años o más y cuyo monto va desde los $297 mil a los $952 mil.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener 65 años de edad o más.

Haber vivido en territorio chileno por un período de 20 años, ya sean continuos o discontinuos.

Haber residido en Chile al menos cuatro años durante los últimos cinco años previos a la solicitud.

Las personas exiliadas que estén registradas en la Oficina de Retorno y Oficina Diplomática, el período que vivieron en el extranjero será considerado como residido en Chile.

¿Cuánto dinero se puede recibir por hijo?

El monto del Bono por Hijo corresponde al 10% de 18 sueldos mínimos, pero depende:

Si tu hijo nació antes del 1 de julio de 2009 , se aplica el equivalente al 10% de 165 mil multiplicado por 18 meses.

Si tu hijo nació después del 1 de julio de 2009, se aplica el equivalente al 10% del sueldo mínimo vigente al momento multiplicado por 18 meses.

De esta manera, las personas que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán $297.000 por cada uno de sus hijos nacidos.

En tanto, las personas que tengan hijos nacidos después del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al ingreso mínimo vigente durante el mes de su nacimiento.

Por otro lado, aquellas mujeres cuyos hijos hayan nacido el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir hasta $952.200, dado que cuando cumplan los requisitos para poder recibir el beneficio, se tomará en cuenta el ingreso mínimo mensual de $529.000.

