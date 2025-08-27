 Madres pueden recibir hasta $952 mil: Revisa aquí quiénes son la beneficiarias - Chilevisión
27/08/2025 12:49

Madres pueden recibir hasta $952 mil: Revisa aquí quiénes son la beneficiarias

Las mujeres que cumplan con ciertos requisitos podrán aumentar el monto de su pensión de manera significativa y sin necesidad de postular. Revisa si te corresponde.

Publicado por CHV Noticias

Las mujeres de 65 años o más pueden acceder a una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de su pensión a través del Bono por Hijo.

El beneficio se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS)madres que tengan hijos biológicos o adoptados y que cumplan con una serie de requisitos.

Para recibir el bono no es necesario postular, pero sí solicitarlo a través de los canales de ChileAtiende. 

¿Quiénes reciben los $952 mil del Bono por Hijo?

El monto que entrega el Bono por Hijo dependerá de varios factores. En el caso de las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000.

Pero para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

En este caso el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir un monto de hasta $952.200.

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

El Bono por Hijo contempla una serie de requisitos, los cuales se detallan a continuación: 

  • Ser madre y haber cumplido 65 años.
  • Tener cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial.
  • Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

También es necesario cumplir con UNA de estas condiciones:

  • Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.
  • Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) 
  • Si no estás afiliada a un régimen previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

Revisa con tu RUT si te corresponde el bono

Para saber si te corresponde el pago del Bono por Hijo debes hacer clic aquí e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

De igual manera, puedes hacerlo directamente en el sitio web de ChileAtiende usando tu ClaveÚnica o pinchando la siguiente imagen:

