Madres pueden recibir hasta $952 mil: Revisa aquí quiénes son la beneficiarias - Chilevisión

Las mujeres que cumplan con ciertos requisitos podrán aumentar el monto de su pensión de manera significativa y sin necesidad de postular. Revisa si te corresponde.
Las mujeres de 65 años o más pueden acceder a una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de su pensión a través del Bono por Hijo.
El beneficio se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS) a madres que tengan hijos biológicos o adoptados y que cumplan con una serie de requisitos.
Para recibir el bono no es necesario postular, pero sí solicitarlo a través de los canales de ChileAtiende.
El monto que entrega el Bono por Hijo dependerá de varios factores. En el caso de las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000.
Pero para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.
En este caso el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir un monto de hasta $952.200.
El Bono por Hijo contempla una serie de requisitos, los cuales se detallan a continuación:
También es necesario cumplir con UNA de estas condiciones:
