Madres pueden recibir hasta $952 mil: Revisa aquí quiénes son la beneficiarias - Chilevisión

Las mujeres que cumplan con ciertos requisitos podrán aumentar el monto de su pensión de manera significativa y sin necesidad de postular. Revisa si te corresponde.

Las mujeres de 65 años o más pueden acceder a una bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de su pensión a través del Bono por Hijo.

El beneficio se entrega a través del Instituto de Previsión Social (IPS) a madres que tengan hijos biológicos o adoptados y que cumplan con una serie de requisitos.

Para recibir el bono no es necesario postular, pero sí solicitarlo a través de los canales de ChileAtiende.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Quiénes reciben los $952 mil del Bono por Hijo?

El monto que entrega el Bono por Hijo dependerá de varios factores. En el caso de las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009 recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000.

Pero para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

En este caso el ingreso mínimo mensual es de $529.000, por lo que aquellas madres que cuyos hijos hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 2025, podrían recibir un monto de hasta $952.200.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Requisitos para recibir el Bono por Hijo

El Bono por Hijo contempla una serie de requisitos, los cuales se detallan a continuación:

Ser madre y haber cumplido 65 años .

. Tener cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial.

Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial. Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

También es necesario cumplir con UNA de estas condiciones:

Estar afiliada a alguna AFP y haber obtenido tu pensión desde el 1 de julio de 2009.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU)

Si no estás afiliada a un régimen previsional, debes recibir una Pensión de Sobrevivencia (con Aporte Previsional Solidario de Vejez) otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a contar del 1 de julio de 2009.

Revisa con tu RUT si te corresponde el bono

Para saber si te corresponde el pago del Bono por Hijo debes hacer clic aquí e ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

De igual manera, puedes hacerlo directamente en el sitio web de ChileAtiende usando tu ClaveÚnica o pinchando la siguiente imagen: