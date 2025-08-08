 ¿Tienes entre 18 y 64 años? Consulta con tu RUT si obtienes $224 mil todos los meses - Chilevisión
Minuto a minuto
Defensoría Penal Pública contradice acusación contra abogado de Manuel Monsalve Ocho miembros del Tren de Aragua fueron condenados por secuestro de empresario en Rancagua Justicia amplía detención de imputados por secuestro de empresario en Quilicura Confech realizó marcha tras polémica por dictamen del uso de la TNE Citan a Kast a declarar en comisión investigadora: Aparece en foto con detenido por robo de cables
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/08/2025 17:49

¿Tienes entre 18 y 64 años? Así obtienes los $224 mil de la Pensión de Invalidez todos los meses: Consulta con tu RUT

En septiembre el beneficio tendrá un alza y llegará a los $250 mil pesos.

Publicado por CHV Noticias

Personas de entre 18 y 64 años que cumplan los requisitos pueden recibir un importante beneficio todos los meses.

Se trata de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS).

De cuánto es el monto de la PBSI

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez entrega $224.004 de manera mensual a todas las personas que cumplan los requisitos.

A quienes les corresponda, recibirán el beneficio hasta que cumplan 65 años.

No solo eso. El monto tendrá un alza a partir de septiembre, pues alcanzará los $250 mil pesos mensuales, ajustándose al valor máximo de la Pensión Garantizada Universal.

Consulta con tu RUT si recibes la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Puedes consultar si te corresponde la Pensión Básica Solidaria de Invalidez en el sitio web de ChileAtiende o haciendo clic en la imagen:

Si deseas acceder al beneficio lo antes posible, ingresa tu ClaveÚnica y completa los pasos que indique la plataforma.

Revisa los requisitos para tener la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

A continuación, puedes revisar los requisitos para recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez:

  • Tener entre 18 y 64 años.
  • No tener derecho a una pensión en ningún régimen previsional como titular o persona beneficiaria de una pensión de sobrevivencia.
  • Integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más vulnerable de la población, determinado por el puntaje de focalización.
  • Acreditar 5 años como mínimo de residencia en Chile durante los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Lo último

Lo más visto

Chofer tuvo rol clave: Así fue encontrado el empresario secuestrado en Quilicura

El hombre fue abordado y subido a un auto por un grupo de desconocidos la mañana del jueves y fue hallado con vida la madrugada de este viernes.

08/08/2025

“Tiene mucha pena”: Destapan difícil momento de Pancha Merino por ruptura con Andrea Marrocchino

La actriz y el empresario italiano habrían puesto fin a su relación al poco tiempo después del cumpleaños de él, celebrado a mediados de julio.

08/08/2025

Bono Dueña de Casa: Revisa con tu RUT si eres beneficiaria de los $452 mil

Este bono se entrega mensualmente, en cuotas por dos años, y acceden de forma automática quienes cumplan los requisitos establecidos.

06/08/2025

¡En shock! Loreto Aravena fue sorprendida por Max Luksic con llamativo gesto en su cumpleaños

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

07/08/2025