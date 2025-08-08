¿Tienes entre 18 y 64 años? Consulta con tu RUT si obtienes $224 mil todos los meses - Chilevisión

En septiembre el beneficio tendrá un alza y llegará a los $250 mil pesos.

Personas de entre 18 y 64 años que cumplan los requisitos pueden recibir un importante beneficio todos los meses.

Se trata de la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), entregada por el Instituto de Previsión Social (IPS).

De cuánto es el monto de la PBSI

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez entrega $224.004 de manera mensual a todas las personas que cumplan los requisitos.

A quienes les corresponda, recibirán el beneficio hasta que cumplan 65 años.

No solo eso. El monto tendrá un alza a partir de septiembre, pues alcanzará los $250 mil pesos mensuales, ajustándose al valor máximo de la Pensión Garantizada Universal.

Consulta con tu RUT si recibes la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

Puedes consultar si te corresponde la Pensión Básica Solidaria de Invalidez en el sitio web de ChileAtiende o haciendo clic en la imagen:

Si deseas acceder al beneficio lo antes posible, ingresa tu ClaveÚnica y completa los pasos que indique la plataforma.

Revisa los requisitos para tener la Pensión Básica Solidaria de Invalidez

A continuación, puedes revisar los requisitos para recibir la Pensión Básica Solidaria de Invalidez: