“No puedo mover mucho”: DJ Méndez actualizó su estado de salud tras violento atropello en Isla de Maipo - Chilevisión

El cantante aseguró que la persona involucrada en el incidente "casi mata" a su perrita y explicó en detalle todas las lesiones que presenta.

DJ Méndez actualizó su estado de salud este miércoles tras el brutal atropello del que fue víctima en la comuna de Isla de Maipo, mientras se trasladaba en bicicleta.

El cantante acusó a un funcionario municipal como el responsable de los hechos y señaló que el hombre aceleró tras impactarlo en vez de prestarle ayuda, lo que generó que fuese arrastrado, quedando bajo el vehículo.

¿Cómo se encuentra DJ Méndez tras el atropello?

"Casi mata a mi perrita que ahora la están viendo en el veterinario, yo gracias a dios estoy bien, pero estoy muy triste", comenzó diciendo DJ Méndez en sus historias de Instagram.

En esa misma línea, detalló: "Tengo adolorida toda la mandíbula, tengo un chichón aquí (en la cabeza) fuerte, ahora bajó la adrenalina entonces empieza todo el dolor. Mi cuello en este lado lo tengo rígido, entonces no puedo mover mucho".

Al cantante se le realizó un escáner para descartar complicaciones mayores de salud y expreso: "Tengo rasmillones en todo el cuerpo, pero eso es menor".

En paralelo, Méndez lamentó tener que retrasar el estreno de su nueva canción, para la cual se preparó durante semanas: "Me tienen con suero por el dolor que tengo en mi mandíbula en mi cabeza, me hicieron escáner para ver que no tenga una hemorragia porque me dio sueño, me empezó todo el dolor ahora".

El cantante aseguró que cumplirá con sus compromisos laborales "con o sin dolor" y luego concluyó: "Estoy agradecido que estoy bien, estoy con vida".

