“Fuimos arrastrados”: DJ Méndez relató el impacto tras atropello junto a su perrita en Isla de Maipo - Chilevisión

Según detalló el cantante, el hecho ocurrió mientras paseaba con su mascota en un sector residencial de la comuna. "Casi mató a mi perrita", acusó en redes sociales.

Leopoldo Méndez, más conocido como Dj Méndez, denunció este miércoles que fue atropellado mientras paseaba con su perra en Isla de Maipo.

"No quiero que se asusten, pero acabo de ser atropellado, la policía lleva al tipo ahí adelante", relató el cantante en un video publicado en Instagram.

En el registro, grabado desde el vehículo del artista, se muestra a una patrulla de Carabineros donde llevarían detenido al conductor que lo impactó.

"Venía con mi perrita en bicicleta y este tipo se pasó el signo pare y averiguamos cuando llegó Carabineros que tenía retenida su licencia (de conducir)", agregó.

De acuerdo a las declaraciones de Méndez, la persona que lo atropelló sería un funcionario municipal.

"Me impactó y siguió atropellándome sin parar, caí debajo de su auto. Voy con lesiones, no sé si leves o graves; me rebotó más la cabeza, un chichón gigante", detalló.

El intérprete de Lady y Estocolmo afirmó que "el señor tenía que usar lentes y no los llevaba puestos. Mi perra tiene lesiones en su hocico, porque fuimos arrastrados".

"Tengo pelo y no se nota, pero voy mareadísimo por el golpe. Tengo raspillones en todo el cuerpo", agregó.

Luego, se descargó contra el conductor: "Cómo una persona, si siente que impactó a alguien, no frena. Él adelantó más, siguió y me tiró debajo del auto, arrastrándome con mi perra".

El músico se trasladó a un hospital para atender sus lesiones y realizarse un escáner.

"Casi mató a mi perrita, que ahora la están viendo en el veterinario; y yo, gracias a Dios, estoy bien pero muy triste porque hoy justo tenía un lanzamiento musical que estaba esperando hace mucho tiempo", lamentó.

Revisa los videos acá: