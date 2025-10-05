 “Voy a poder ser libre”: Rosemarie Dietz comentó en redes la “traición” de su exmarido - Chilevisión
05/10/2025 15:01

“Voy a poder ser libre”: Rosemarie Dietz comentó en redes la “traición” de su exmarido

La ex chica Mekano habló en extenso sobre su quiebre matrimonial y reveló algunos de sus planes a futuro, que incluyen volver a vivir en Osorno, la ciudad donde creció.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Rosemarie Dietz habló en extenso sobre su quiebre matrimonial con el empresario Cristóbal González, y aunque no se refirió a lo sucedido como una infidelidad, sí aseguró que se trató de una "traición".

La ex chica Mekano abordó su proceso de duelo, los planes a futuro para ella y su hija, así como también la reinvención que está atravesando.

¿Qué dijo Rosemarie Dietz?

"Las primeras dos semanas estuve muy triste. Yo creo que boté la pena y me di cuenta que terminé con él hace mucho tiempo. La mujer siempre termina la relación antes", explicó Rosemarie en conversación con LUN.

En esa misma línea, agregó: "Me dolió la traición porque fue fea, pero qué rico que voy a poder ser libre de nuevo, porque él tampoco me apoyaba mucho en cosas que a mí me gustaban. Ya no era la Rose que todo el mundo conocía".

Aunque su matrimonio terminó, Dietz fue enfática en señalar que González es un buen padre: "Con ella es un amor, se preocupa".

Tras haber vivido un intenso duelo emocional, Rosemarie tiene planes de irse a vivir junto a su hija a Osorno, la ciudad donde creció, para desde ahí retomar su vida laboral.

"Empezar de nuevo y levantarme como mujer. De verdad que las mujeres somos grandes de mentalidad, y con todo lo que me ha pasado yo digo: 'No me puedo quedar en la cama lloriqueando por un gallo', y aparte por mi hija, quiero que vea que hay cosas que sí se pueden perdonar y cosas que no. Yo perdoné una vez por amor, pero dos veces no", sentenció.

La ex chica Mekano aseguró que está enfocada en su crecimiento personal y ha vuelto a disfrutar de actividades tanto en solitario como con amigas. 

"Yo pienso mucho en mi hija, pero tampoco me cierro al amor. No me gustaría darle un padrastro a mi hija, eso es algo que tengo cerrado en mi cabeza, en mi corazón, pero ojalá me llegara alguien como yo, buena onda, simpático, abierto a la vida. Solo pido a alguien que me sume, nada más", cerró Dietz.

