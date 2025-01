Rosemarie Dietz destapó feroz pelea con Karen Paola en Mekano: “Me decían ¡suéltala!” - Chilevisión

El fuerte encontrón se dio cuando ambas estaban en Mekano y la intérprete de "No por él" estaba embarazada.

Rosemarie Dietz sorprendió al revelar un desconocido y feroz conflicto entre ella y Karen Paola en los tiempos de Mekano.

La bailarina entregó detalles de la pelea en el programa de YouTube "Dekanos" junto a José Miguel Viñuela.

Dietz, señaló que la rivalidad comenzó cuando ella era parte del jurado en una sección del programa juvenil, momento en que eliminó a una participante que era amiga de Bejarano.

Rosemarie Dietz destapó feroz pelea con Karen Paola en Mekano

"La Karen empezó a insultarme detrás de cámara, a levantar el dedo, de pendeja… Yo digo: ¡Esto no lo voy a aguantar! Y fui a hablar donde Álex", contó refiriéndose a Álex Hernández, productor de Mekano.

"Justo estaba hablando por teléfono con Francoise Perrot, que me decía que no había podido ir a los ensayos. De repente, pasa la Karen al lado mío, me empuja y el teléfono sale volando. Ahí la pesqué", añadió.

"Vino Thiago, Fabricio y me decían: ¡Suéltala! Ella también me decía… Se me ocurrió pegarle una patada en la guata. ¡Mira la cuestión flaite! Es que uno pasa por todas las etapas", aseguró.

"Fue a acusar donde Álex, me llamaron y la Karen empieza a llorar y nos dice: ‘es que ustedes no saben: estoy embarazada’ (…) pero no fue mi culpa porque ella me estaba toreando«, afirmó, revelando que tras la pelea nunca más se hablaron, hasta la fecha.

"Tampoco se me ha dado la posibilidad de verla, pero no le tengo mala. Incluso me emocioné, acostada en mi cama, viendo a la Karen brillar cantando porque esas canciones las bailábamos y eran parte de nuestra juventud. Que rico que le esté yendo bien", finalizó Dietz.