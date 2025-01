El desconocido triángulo amoroso que involucró a José Miguel Viñuela y Daniel Fuenzalida - Chilevisión

Según la ex esposa de Daniel Fuenzalida, todo habría sido un malentendido, sin embargo, los animadores estuvieron alejados durante mucho tiempo.

Son múltiples los roces que se han generado en la farándula chilena a lo largo de los años, sin embargo, cada cierto tiempo se destapan nuevo detalles sobre las enemistades que han existido entre las figuras de televisión.

Una de estas es el poco conocido triángulo amoroso de José Miguel Viñuela con Daniel Fuenzalida y Francisca Toro, madre de la hija del ex huevo, hace más de 10 años.

¿En qué consistió este triángulo amoroso que involucra a Viñuela y el ex huevo?

Por aquel entonces, en que Viñuela y Toro trabajaban juntos en la conducción de Mekano, la joven pasó por una crisis amorosa con Daniel Fuenzalida, lo que los llevó a no hablarse por días.

"Yo pololeaba con la Francisca (Toro), que es la mamá de mi hija. Obviamente que en esa época yo era Huevito 2.0, Huevito carreteado. Entonces, mucha pelea con la Francisca en el pololeo", recordó el animador, enfatizando que esto ocurrió cuando llevaban aproximadamente un año juntos.

En este sentido, reveló que tras una pelea grande, ella no le respondía el celular, por lo que decidió ir a visitarla. "Decidí esperarla en su casa después que llegara, supuestamente, de clases. Yo llegué con rosas y viene en auto. La Francisca no tenía auto", comentó.

Al ver que baja del vehículo junto a Viñuela, el ex huevo quedó en shock. "A lo mejor ella le dijo que era su ex, porque me dijo '¿qué hací aquí, hue...? !¿Qué hací aquí, hue...?' ¡Y yo era el pololo!", enfatizó.

Molesto con la reacción del animador, terminó por abandonar el lugar, dejándolos solo, sin embargo, la tensión de ese momento quedó latente durante mucho tiempo, pese a que Francisca aseguró que no tenía nada amoroso con Viñuela.