“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad - Chilevisión

01/09/2025 13:48

“Feliz aniversario”: Las curiosas publicaciones de Rosemarie Dietz tras destapar infidelidad

La exbailarina de Mekano sorprendió a sus seguidores con una publicación que borró horas después en donde aparece su expareja. La eliminó horas después y luego publicó un enigmático mensaje.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo, Rosemarie Dietz encendió las alarmas entre sus seguidores de redes sociales, debido a unas curiosas publicaciones donde aparece su e pareja, Cristóbal González, a quien acusó de infidelidad.

En 2021, la exbailarina de Mekano ya había expuesto otra infidelidad por parte de González; sin embargo, decidió perdonar lo ocurrido y retomar la relación: "Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) no más. Dos, no hay chance", aseguró en aquel entonces.

La curiosa publicación de Rosemarie Dietz

Al respecto, Dietz publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve acostada en compañía de su hija, mientras que en el fondo aparece un hombre, quien sería González, buscando algo en el interior de un closet.

"Feliz aniversario jajajajá", escribió la exbailarina y minutos después borró el registro; sin embargo, fue rescatado por el portal Infama. Momentos después hizo otra polémica publicación.

Se trata de una selfie de ella en la que escribió: "¡Ilusa! jajajajá", acompañada de una canción de fondo que lleva el mismo nombre.

Hasta el momento, Dietz no ha aclarado si se trata de una fotografía antigua o si existe una nueva reconciliación entre ambos.

Revisa las publicaciones de Instagram:

