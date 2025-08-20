“Olvidar a tu hija por...”: Rosemarie Dietz encendió rumores de infidelidad con enigmático mensaje - Chilevisión

La ex chica Mekano compartió en su Instagram una reflexión en la que haría referencia a su marido, con quien tiene una hija de tres años y a quien le perdonó una infidelidad en el 2021.

Rosemarie Dietz, recordada exparticipante de Mekano, compartió un intrigante mensaje en su cuenta de Instagram que despertó la preocupación de sus seguidores.

Se trata de una historia de Instagram en la que la exbailarina referencia un quiebre sentimental por infidelidad que sus seguidores atribuyen a su marido y padre de su hija de tres años, Cristóbal González. Esta especulación no ha sido confirmada.

En el enigmático escrito, Dietz señaló que “el dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio ....y creer que el hombre infiel vuelve hacer tuyo”.

El mensaje de Rosemarie Dietz

“¿Olvidar a tu hija por otra mujer? Tu casa, tu familia, etc.. .no se lo deseo a nadie... suerte para todas las que creímos algún día en perdonar y creer que sí cambiarían, pero resulta que se fue con otra”, lanzó la exMekano.

“Chicas, el perdón es para uno, la gente no cambia!!! el dolor es peor cuando tienes a una hija de por medio... y creer que el hombre infiel vuelve hacer tuyo !!! en fin te suelto y te deseo lo mejor!”, sentenció.

La publicación de la ex rostro televisivo desató las especulaciones de una posible quiebre con su marido.

Respecto a esto, en 2021 ya había revelado que atravesó una crisis en su matrimonio producto de una infidelidad.

En ese entonces, Dietz confesó que decidió darle una nueva oportunidad: “La vida sigue y yo lo perdoné. Primero hay que saber perdonar. Yo lo perdoné con todo mi corazón. Obviamente, una (infidelidad) nomás. Dos, no hay chance"