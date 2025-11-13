“No los voy a defraudar”: María José Quiroz rompió el silencio y explicó su ausencia en Fiebre de Baile - Chilevisión

La actriz aseguró que volverá a las pistas del programa la próxima semana y se está preparando con todo junto a su bailarín acompañante: "Es lo que amo, estoy feliz", sentenció.

Este miércoles, María José Quiroz reapareció en redes sociales y explicó los motivos de su ausencia durante la última semana en Fiebre de Baile.

La actriz dejó en claro que no dejará el programa e hizo hincapié en que ama el baile. Además, reiteró que está ensayando y preparándose para volver durante la próxima semana.

¿Qué pasó con María José Quiroz?

"Les quiero hablar directamente a ustedes porque la gente habla sin saber y bueno yo esta semana estuve con algunos temas personales, pero no estoy fuera del baile", sentenció Quiroz.

En esa misma línea, informó: "Vuelvo la próxima semana a competir, esta semana he estado ensayando al igual que todos mis compañeros, pero por otros temas no he podido estar al aire, que fue solamente esta semana".

María José agradeció las muestras de cariño y la preocupación de sus seguidores: "Para que se queden tranquilos (...) sigo en el baile porque es lo que amo, estoy feliz ¡Que nadie diga lo contrario! No ha pasado nada".

Respecto de su desempeño para la próxima semana, Quiroz aseguró: "No los voy a defraudar, no voy a dejar el baile por nada del mundo, ni por nadie", y finalmente aseguró que junto a su bailarín acompañante se encuentran "felices y contentos".

Revisa la publicación de Instagram: