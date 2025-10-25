 “Dejó todo”: María José Quiroz reveló cómo se reparten los cuidados de su hija con su expareja - Chilevisión
25/10/2025 13:52

“Dejó todo”: María José Quiroz reveló cómo se reparten los cuidados de su hija con su expareja

La actriz contó que su expareja decidió dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de su hija, ya que ella dispone de poco tiempo por los intensos ensayos de Fiebre de Baile y las grabaciones de Detrás del Muro.

Publicado por Gabriela Valdés

María José Quiroz actualmente divide su tiempo entre los ensayos de Fiebre de Baile, Detrás del Muro y su familia.

La comediante habló con Las Últimas Noticias sobre cómo equilibra la crianza de su hija menor junto a su expareja y los desafíos de compatibilizarlo con su trabajo.

En esa línea, Quiroz indicó que su ex pareja "dejó todo, dejó su pega y se vino a Santiago por nuestra hija".

"Él hace todas las cosas que yo no alcanzo a hacer porque estoy trabajando. Lleva a Matilde al colegio y así yo puedo dormir un poco más en la mañana, aunque la mayoría de los días la escucho decir ´mamá, mamá´, así que igual me levanto y le hago el peinado que ella quiera. Además, él la baña, la ayuda a las tareas, la acuesta", agregó.

"Es una relación distinta"

En cuanto a la relación que mantiene con el padre de su hija, Quiroz comenta que "nuestra relación es bien especial. Yo me separé de él cuando Mati tenía dos meses, pero seguimos viviendo juntos porque era mejor para ella. Es una relación distinta, pero mi hija es una niña sana emocionalmente y no tenemos ningún atado".

"Hay que llevarse bien no más, porque no hay de otra forma de que yo trabaje. Siempre el objetivo para ambos ha sido nuestra hija. Mi hija lo adora y eso me da tranquilidad. Es bonito ver cómo se ha adaptado y cómo la cuida con tanto cariño", continuó.

"Cuando uno de los dos trabaja tanto, el otro tiene que suplir el tiempo y las actividades, no hay de otra manera", finalizó la comediante.

