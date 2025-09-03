María José Quiroz se suma como participante a Fiebre de Baile - Chilevisión

La destacada humorista y actriz de Detrás del Muro se convierte en la quinta participante confirmada de la nueva temporada del emblemático estelar de Chilevisión.

La actriz y comediante María José Quiroz se incorpora como nueva participante confirmada de Fiebre de Baile, el esperado estelar que regresará a Chilevisión con una propuesta renovada.

Con una reconocida trayectoria en el humor televisivo—destacándose por personajes como Shirley, Dolores Alegría y Eva, la humorista que hoy es parte del elenco de Detrás del Muro, se abre a un nuevo desafío al poner a prueba su talento en la pista de baile.

María José se prepara para mostrar una desconocida faceta frente a las cámaras y estará acompañada por las figuras ya anunciadas: Nicole “Luli” Moreno, Jorge “Kike” Acuña, Constanza Capelli y Agustín Maluenda Jr.

El regreso de Fiebre de Baile

El exitoso e histórico estelar que marcó a toda una generación con sus competidores, romances y momentos inolvidables regresa a Chilevisión tras trece años de su última emisión con la conducción de Diana Bolocco.

En su nueva temporada, mezclará la esencia que lo hizo famoso hace más de una década, con nuevas tendencias y desafíos virales que hoy dominan las redes sociales, para conquistar a públicos de todas las edades.

Próximamente, se darán a conocer nuevos competidores confirmados, los jurados y la fecha de estreno.