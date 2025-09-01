 ¡Directo del circo! Pastelito Jr. es el nuevo participante confirmado de Fiebre de Baile - Chilevisión
01/09/2025 13:09

¡Directo del circo! Pastelito Jr. es el nuevo participante confirmado de Fiebre de Baile

Agustín Maluenda Jr. cuenta con una reconocida carrera circense, y ahora pondrá a prueba sus habilidades en la danza al integrarse al regreso del recordado estelar de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Agustín Maluenda Junior, artísticamente conocido como Pastelito Jr., es el nuevo participante confirmado de Fiebre de Baile, el exitoso programa de entretención y talento que muy pronto regresará al bloque prime de Chilevisión.

El artista es hijo de Agustín Maluenda, el payaso Pastelito de Chile, y pertenece a una de las familias de circo más reconocidas del país.

Ha participado en diversos programas mostrando su talento circense, pero hace unos años decidió probarse en una faceta distinta al presentarse en el estelar de canto The Voice. 

Esta vez, Pastelito Jr. mostrará ante las cámaras sus habilidades en el baile, y algunos de sus rivales serán “Luli” Moreno, Jorge “Kike” Acuña y Constanza Capelli, los tres primeros confirmados de este renovado Fiebre de Baile.

El regreso de Fiebre de Baile

El exitoso e histórico estelar que marcó a toda una generación con sus competidores, romances y momentos inolvidables regresa a Chilevisión tras trece años de su última emisión con la conducción de Diana Bolocco.

En su nueva temporada mezclará la esencia que lo hizo famoso hace más de una década, con nuevas tendencias y desafíos virales que hoy dominan las redes sociales, para conquistar a públicos de todas las edades.

Próximamente, se darán a conocer nuevos competidores confirmados, los jurados y la fecha de estreno.

