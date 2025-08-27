 ¡Una icónica chica reality! Conoce a la tercera participante confirmada de Fiebre de Baile - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 19:47

¡Una icónica chica reality! Conoce a la tercera participante confirmada de Fiebre de Baile

La querida figura televisiva mostrará su talento como bailarina en el recordado estelar que regresará a Chilevisión, esta vez con un formato renovado.

Publicado por CHV Noticias

Cada vez queda menos para el esperado retorno de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión y la competencia sigue sumando nuevas estrellas.

En esta ocasión fue revelado el tercer rostro que llegará a mostrar todos su talento en la pista de baile durante esta temporada.

Se trata de la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, quien promete llevar todo su carisma y espontaneidad a esta competencia.

Los tres primeros confirmados para Fiebre de Baile

La ex bailarina de ballet se sumará a los otros dos famosos que ya confirmaron su participación en el estelar.

Los dos competidores que estarán en el programa son Nicole “Luli” Moreno, quien volverá por su revancha al estelar de baile y el exfutbolista Kike Acuña.

Con este tercer anuncio continúa avanzando la cuenta regresiva para el estreno del programa, que promete regresar con nuevos desafíos e icónicos jurados y participantes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025