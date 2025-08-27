¡Una icónica chica reality! Conoce a la tercera participante confirmada de Fiebre de Baile - Chilevisión

La querida figura televisiva mostrará su talento como bailarina en el recordado estelar que regresará a Chilevisión, esta vez con un formato renovado.

Cada vez queda menos para el esperado retorno de Fiebre de Baile por las pantallas de Chilevisión y la competencia sigue sumando nuevas estrellas.

En esta ocasión fue revelado el tercer rostro que llegará a mostrar todos su talento en la pista de baile durante esta temporada.

Se trata de la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile, Constanza Capelli, quien promete llevar todo su carisma y espontaneidad a esta competencia.

Los tres primeros confirmados para Fiebre de Baile

La ex bailarina de ballet se sumará a los otros dos famosos que ya confirmaron su participación en el estelar.

Los dos competidores que estarán en el programa son Nicole “Luli” Moreno, quien volverá por su revancha al estelar de baile y el exfutbolista Kike Acuña.

Con este tercer anuncio continúa avanzando la cuenta regresiva para el estreno del programa, que promete regresar con nuevos desafíos e icónicos jurados y participantes.