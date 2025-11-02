“Usé bastones para bajar de la casa”: Meli Noto cuenta cómo enfrenta su postparto en el Cajón del Maipo - Chilevisión

La comunicadora se convirtió hace 10 días en la madre de Alanna y tras una cesárea de seguridad, decidió retomar de a poco la actividad física con algunas medidas de precaución.

Meli Noto se convirtió en madre de Alanna hace 22 días y entregó detalles inéditos sobre cómo vive su postparto en medio del Cajón del Maipo, donde vive junto a su pareja y padre de la bebé, Pangal Andrade.

Este último se encuentra por temas laborales en el Mundial de Rafting, por lo que Noto decidió salir a dar un paseo por las inmediaciones y tuvo que usar bastones de trekking para evitar accidentes.

¿Cómo vive Meli Noto su postparto?

"Usé bastones para bajar de la casa con la bebé y con la cirugía todavía es medio peligroso para hacerlo sin nada", detalló Meli en conversación con LUN.

En esa misma línea, explicó que también cuentan con carrito de golf para emergencias: "Ya nos tocó ir al médico el miércoles y fuimos caminando hasta el auto. El carrito de golf lo usamos cuando hay que subir cosas. No lo usamos todo el tiempo porque como es un santuario, la medida es hacer el menor tráfico posible y mientras me sienta bien, no hay problema".

Respecto a como es la personalidad de Alanna, Noto destacó: "Se porta super bien, más allá de las despertadas, obviamente es una bebé, es una nena muy tranquila, es muy simpática. La verdad es que es un sol".

Melina tuvo que someterse a una cesárea para poder dar a luz a Alanna, puesto que tenía poco líquido amniótico y la bebé estaba teniendo taquicardias. Al respecto, habló sobre su recuperación.

"La verdad para mí la cesárea ha sido mucho más amigable de lo que esperaba. Tenía bastante miedo o bastante respeto, más que nada. Pero creo que fue clave en la recuperación que yo pidiera levantarme de la cama lo antes posible", detalló.

Finalmente, concluyó: "A las tres horas me levanté por primera vez y creo que eso fue fundamental en que hoy pueda estar caminando, ya con mucha menos retención de líquidos (...) pero la verdad bien, sin dolor, muy tranquila y disfrutando el proceso, enfocándome 100% en mi bebé que es en el lugar que tengo que estar ahora".