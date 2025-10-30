 “No tenía fuerza”: Melina Noto explicó por qué decidió una cesárea tras 8 horas de trabajo de parto - Chilevisión
30/10/2025 19:27

“No tenía fuerza”: Melina Noto explicó por qué decidió una cesárea tras 8 horas de trabajo de parto

A través de redes sociales, la periodista entregó detalles del nacimiento de Alanna, su hija con Pangal Andrade. "Fue una cesárea respetada", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

Melina Noto entregó detalles del nacimiento de su hija Alanna, fruto de su relación con Pangal Andrade.

A través de TikTok, Noto respondió una de las preguntas más frecuentes que surgieron entre sus seguidores: Por qué optaron por una cesárea tras ocho horas de trabajo de parto.

La comunicadora reveló que, un día antes de que naciera su hija, las contracciones “empezaron a intensificarse, y a las 4 de la tarde decidimos ir a la clínica. Ya estaba teniendo contracciones cada 6, 7 minutos y, llegando a la clínica, eran cada 5″.

“La idea era chequear a ver cómo estábamos de dilatación, como vivimos tan lejos, decidimos quedarnos en algún hotel para poder terminar el trabajo de parto un poquito más cerca”, agregó.

Melina Noto reveló complicación en nacimiento de su hija

Sin embargo, al llegar a la clínica le informaron que tenía "poco líquido amniótico y que la bebé está con taquicardia, entonces había que empezar el proceso de parto en la clínica con monitoreo".

La periodista e influencer señaló que su hija no podía hacer más fuerza para aumentar la dilatación, lo que fue clave para descartar un parto natural.

“Yo había entrado solamente con 1 cm (dilatación) y a eso de las 2 de la mañana le empiezan a bajar los latidos a la gordita. Resulta que tenía el cordón sobre el hombro, entonces eso no la dejaba bajar ni hacer fuerza y se estaba cansando”, relató.

“Habíamos llegado solamente a 2 cm de dilatación porque justamente ella no podía empujar y no podía dilatarme porque no tenía fuerza. Ahí decidimos hacer una cesárea, a eso de las 3 de la mañana llegó esta bebita hermosa”, agregó.

Melina Noto y Pangal Andrade - Instagram

En ese sentido, sostuvo que “no era lo que planificamos, de todas maneras era lo mejor para su salud, para que llegue sanita, que eso fue lo más importante, y aquí tenemos a esta gorda”.

Noto describió este proceso como una "cesárea respetada", ya que, según explicó, "en el momento que ella iba a nacer, a mí me bajan una telita que era con la que me tapaban y Pangal me alza para poder ver cómo ella nace".

"Yo automáticamente veo cómo sale de mi cuerpo y cómo mi pareja corta el cordón, que es todo muy lindo”, finalizó.

Mira el video acá:

@melinoto

Me preguntaron mucho como termine en cesárea con 8 hs de trabajo de parto? 🩷 aquí les cuento un poco! les mando besotes

♬ sonido original - Melina Noto

