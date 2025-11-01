 “Tres horas ahí sentado”: Nano Calderón se lució con sorprendente rol en Halloween - Chilevisión
01/11/2025 10:40

“Tres horas ahí sentado”: Nano Calderón se lució con sorprendente rol en Halloween

El hijo de Raquel Argandoña y su pareja atrajeron en masa a sus vecinos, quienes disfrutaron de la decoración del inmueble, la gran cantidad de dulces y el rol clave que cumplió Nano Calderón.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes Nano Calderón y Rebeca Naranjo causaron revuelo en redes sociales tras mostrar todos los preparativos que realizaron para la celebración de Halloween.

El hijo de Raquel Argandoña se camufló con un disfraz de payaso y se sentó durante tres horas en la puerta de su casa para asustar a quienes se acercaban, lo que atrajo toda la atención de los niños, quienes llegaron en masa al lugar.

"Nano duró tres horas ahí sentado"

Por su parte, Rebeca se encargó de entregar los dulces y a través de su cuenta de Instagram mostró una gran cantidad de ellos repartidos en fuentes de plástico y cajas de cartón: "Espero que vengan hartos, el año pasado vinieron muchísimos", advirtió la empresaria.

Semanas antes, Rebeca ya había explicado que sus vecinos esperaban el momento en que, tanto Nano como ella, decoraban su casa, la cual incluía muñecos interactivos, luces, telas de araña en todos los árboles y arbustos de la entrada, arañas y fantasmas inflables, entre otros.

"Miren. Llegan y llegan niños y este payaso hace de las suyas. Nano duró tres horas ahí sentado", comentó la joven que mostró a Nano sentado en un banco con un hacha de juguete en las manos al lado de otro muñeco, dando la impresión de que no era una persona la que estaba ahí.

Los niños llegaban a pedir dulces, Nano gritaba, los asustaba y luego conversaban, pero con el pasar de los minutos, los pequeños corrieron la voz y llevaron a más amigos al lugar para hacerles caer en el susto, pasando un buen rato incluso con los padres.

Nano compartió los registros de sus cámaras de seguridad con las mejores reacciones, en las que también aparece un repartidor de delivery, quien estalló en carcajadas: "Aquí nadie se salva, saludos al compita (...) Espero que les haya gustado", expresó el empresario.

"Los mejores vecinos", "qué lindo, me encanta", "qué lindo gesto tienen con los niños", "me he reído tanto" y "qué bacán que sean así", son algunos de los comentarios que dejaron finalmente sus seguidores en las reacciones.

Revisa las publicaciones de Instagram:

