FOTO | “Más que conforme”: Nano Calderón se sometió a popular procedimiento estético - Chilevisión

El hijo de Raquel Argandoña mostró el resultado final del procedimiento que pretende mejorar el aspecto de sus dientes y se llenó de halagos por parte de sus seguidoras en redes sociales.

Este sábado, Nano Calderón causó sorpresa en redes sociales tras anunciar que se sometió a un procedimiento estético para mejorar la apariencia de sus dientes.

El empresario decidió ponerse carillas, mostró el resultado final de su sonrisa y aseguró que quedó muy conforme con el proceso, por lo que se llenó de halagos por parte de sus seguidoras.

Nano Calderón se puso carillas dentales

A través de Instagram, Calderón mostró una fotografía de perfil donde se ven sus dientes mucho más blancos y parejos: "¡Quede más que conforme con el resultado, muchas gracias, doc!".

Por su parte, a través de sus historias, Nano escribió: "Ustedes saben que nunca recomiendo a nadie porque es mucha responsabilidad, más con lo exigente y perfeccionista que uno es".

"Para que a Nano le gusten, deben haber quedado muy bien", "bello", "qué guapo este hombre", "qué lindo trabajo" y "wow, qué hermosa sonrisa", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios finalmente en la publicación.

Revisa la publicación de Instagram: