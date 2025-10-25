 FOTO | “Más que conforme”: Nano Calderón se sometió a popular procedimiento estético - Chilevisión
Minuto a minuto
Testigo clave da vuelco a caso Krishna: Ahora se investiga como presunto secuestro con homicidio Comenzó a regir el IVA en compras internacionales: Qué pasa con las páginas no inscritas “Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio” Cristián Campos y su hija exigen millonaria indemnización a Raffaella Di Girolamo: Esta es la cifra “Hasta morir...”: El sentido mensaje de la hermana de Krishna Aguilera tras nuevas detenciones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/10/2025 13:25

FOTO | “Más que conforme”: Nano Calderón se sometió a popular procedimiento estético

El hijo de Raquel Argandoña mostró el resultado final del procedimiento que pretende mejorar el aspecto de sus dientes y se llenó de halagos por parte de sus seguidoras en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado, Nano Calderón causó sorpresa en redes sociales tras anunciar que se sometió a un procedimiento estético para mejorar la apariencia de sus dientes.

El empresario decidió ponerse carillas, mostró el resultado final de su sonrisa y aseguró que quedó muy conforme con el proceso, por lo que se llenó de halagos por parte de sus seguidoras.

Nano Calderón se puso carillas dentales

A través de Instagram, Calderón mostró una fotografía de perfil donde se ven sus dientes mucho más blancos y parejos: "¡Quede más que conforme con el resultado, muchas gracias, doc!".

Por su parte, a través de sus historias, Nano escribió: "Ustedes saben que nunca recomiendo a nadie porque es mucha responsabilidad, más con lo exigente y perfeccionista que uno es".

"Para que a Nano le gusten, deben haber quedado muy bien", "bello", "qué guapo este hombre", "qué lindo trabajo" y "wow, qué hermosa sonrisa", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios finalmente en la publicación.

Revisa la publicación de Instagram:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Lo último

Lo más visto

Paulina Nin sufrió millonario robo en su parcela en Paine: Esto es lo que se sabe

La animadora había salido a trabajar y al volver se percató del ingreso de los antisociales.

25/10/2025

“Se protegen”: Detenidos por desaparición de Krishna Aguilera tendrían un “código de silencio”

El Tribunal amplió el plazo de la detención hasta el martes 28 de octubre, dado que el Ministerio Público investiga la desaparición de Krishna Aguilera como un secuestro con homicidio.

25/10/2025

Vocales de mesa 2025: Revisa con tu RUT si fuiste designado y las causales para excusarte

Si se cumple con alguna de las causales, las personas que necesiten excusarse de ejercer como vocal de mesa tendrán plazo desde el próximo lunes 27 al miércoles 29 para presentarse en la Junta Electoral.

25/10/2025

Kast baja y sube Parisi: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 25%; mientras que José Antonio Kast permanece en el segundo puesto con un 22%, tras bajar un punto.

25/10/2025