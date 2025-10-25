 “Era un atado”: Rebeca Naranjo impactó al revelar la “clave” para durar con Nano Calderón - Chilevisión
25/10/2025 09:51

“Era un atado”: Rebeca Naranjo impactó al revelar la “clave” para durar con Nano Calderón

Rebeca Naranjo, pareja de Nano Calderón, aseguró que cuando esta regla no se seguía había muchas peleas entre ambos, lo cual se mantuvo durante los primeros dos años de relación. Actualmente, llevan 7 años y medio juntos.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes, la pareja de Nano Calderón, Rebeca Naranjo, sorprendió a sus seguidores tras revelar la clave para mantener una relación de 7 años y medio junto al hijo de Raquel Argandoña. 

Naranjo aseguró que el secreto está en no seguirse en redes sociales e incluso confesó que hasta hace poco tiempo atrás, ambos se tenían bloqueados los perfiles de Instagram.

La clave de Rebe Naranjo para una relación sana

A través de una sección de preguntas y respuestas, una seguidora le preguntó por "consejos para una relación sana", a lo que Rebeca respondió: "No se sigan y no hagas lo que no te gusta que te hagan. Siempre remen para el mismo lado, todo lo demás se dará solo".

La respuesta de la empresaria causó impacto en redes, por lo que posteriormente explicó: "yo creo que es lo mejor en siete años, como que el primer y segundo año si nos teníamos y no, eso era un atado".

En esa misma línea, explicó: "Yo veía, no sé, Josefina o María no sé cuánto, María Pinto, quién sea, le dio like por ejemplo a la foto que él sale solo y le ponía 'rico' ¿Pero la foto que salía conmigo? Cero likes de esa persona, o rico en los comentarios (...) o viceversa".

Por otra parte, Rebeca explicó que hace poco tiempo se desbloquearon de Instagram, pero no se siguen, por lo que ella no sabe qué pasa en la cuenta de Nano, dado que es un perfil privado; sin embargo, en otras redes sociales como Facebook y TikTok, siguen bloqueados.

"Los primeros dos años eso era terrible, pelea por todo", sentenció Rebeca, quien finalmente concluyó: "Háganlo".

Revisa las publicaciones de Instagram:

