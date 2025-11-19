“Tratan de limpiar..”: DJ Méndez arremetió tras comunicado de la Municipalidad de Isla de Maipo - Chilevisión

El cantante se mostró molesto, luego de que la Municipalidad de Isla de Maipo confirmara la participación de un trabajador, pero aseguraran que "es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio".

En horas de la tarde de este miércoles, la Municipalidad de Isla de Maipo se refirió al atropello del que fue víctima DJ Méndez y confirmó que existe un funcionario municipal involucrado.

Por su parte, el cantante se refirió a la situación en Contigo en Directo, donde cuestionó en duros términos la forma en que el comunicado fue redactado y cómo se refirieron tanto a lo sucedido, como al funcionario.

¿Qué dice el comunicado de la Municipalidad de Isla de Maipo?

A través de sus redes sociales, la municipalidad señaló: "El incidente efectivamente involucra a un funcionario municipal, pero ocurrió con su vehículo particular y en horas de la mañana previo al horario de entrada".

En esa misma línea, agregaron: "El involucrado es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio, razón por la que resulta sorpresiva y lamentable su participación en el accidente denunciado y pública exposición".

Además, el municipio hizo hincapié en que empatiza con DJ Méndez y en que se le brindó ayuda, además de señalar: "Manifestamos desde ya nuestra total y permanente disposición para colaborar en lo que se nos requiera".

Al respecto, DJ Méndez lanzó sus descargos en Contigo en Directo: "Me da hasta vergüenza el alcalde que haga un comunicado como defendiendo a este señor".

"Quedo asombrado y muy impactado con lo que están diciendo, porque para mí eso significa que, okey, él trabaja para nosotros, pero él puede atropellar fuera del horario de trabajo, o sea ¿Cómo es eso? Lo dejan así como que no ha pasado nada acá", sentenció Méndez.

El cantante se mostró molesto y finalmente concluyó: "Después todos tratan de limpiar el nombre de este caballero".

