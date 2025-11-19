 “Tratan de limpiar..”: DJ Méndez arremetió tras comunicado de la Municipalidad de Isla de Maipo - Chilevisión
19/11/2025 20:02

“Tratan de limpiar..”: DJ Méndez arremetió tras comunicado de la Municipalidad de Isla de Maipo

El cantante se mostró molesto, luego de que la Municipalidad de Isla de Maipo confirmara la participación de un trabajador, pero aseguraran que "es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio".

Publicado por CHV Noticias

En horas de la tarde de este miércoles, la Municipalidad de Isla de Maipo se refirió al atropello del que fue víctima DJ Méndez y confirmó que existe un funcionario municipal involucrado.

Por su parte, el cantante se refirió a la situación en Contigo en Directo, donde cuestionó en duros términos la forma en que el comunicado fue redactado y cómo se refirieron tanto a lo sucedido, como al funcionario.

¿Qué dice el comunicado de la Municipalidad de Isla de Maipo?

A través de sus redes sociales, la municipalidad señaló: "El incidente efectivamente involucra a un funcionario municipal, pero ocurrió con su vehículo particular y en horas de la mañana previo al horario de entrada".

En esa misma línea, agregaron: "El involucrado es un funcionario mayor, de impecable y larga trayectoria en el municipio, razón por la que resulta sorpresiva y lamentable su participación en el accidente denunciado y pública exposición".

Además, el municipio hizo hincapié en que empatiza con DJ Méndez y en que se le brindó ayuda, además de señalar: "Manifestamos desde ya nuestra total y permanente disposición para colaborar en lo que se nos requiera".

Al respecto, DJ Méndez lanzó sus descargos en Contigo en Directo: "Me da hasta vergüenza el alcalde que haga un comunicado como defendiendo a este señor".

"Quedo asombrado y muy impactado con lo que están diciendo, porque para mí eso significa que, okey, él trabaja para nosotros, pero él puede atropellar fuera del horario de trabajo, o sea ¿Cómo es eso? Lo dejan así como que no ha pasado nada acá", sentenció Méndez.

El cantante se mostró molesto y finalmente concluyó: "Después todos tratan de limpiar el nombre de este caballero".

Revive el momento y revisa la publicación en Instagram:

