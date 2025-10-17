“Si tú no entras...”: Michelle Carvalho acusó presiones para confesar infidelidad a Joche Bibbó en TV - Chilevisión

Carvalho hizo un mea culpa sobre la infidelidad y relató que fue presionada para contarle a Joche lo ocurrido en televisión. De otro modo, iban a ingresar sus amigos a darle la información.

Este viernes, Michelle Carvalho estará presente en un nuevo capítulo de Podemos Hablar donde abordará en extenso su relación con José Luis "Joche" Bibbó.

La modelo también abordó la polémica que se generó en el año 2012, cuando Bibbó estaba encerrado en un reality show y ella ingresó para confesarle que le había sido infiel.

¿Qué dijo Michelle Carvalho?

En ese aspecto, en conversación con Diana Bolocco, Carvalho aseguró que fue presionada para confesar lo que había ocurrido: "Más que una invitación fue una amenaza, con mucha presión".

"Si tú no entras y no le vas a contar lo que está pasando, van a ingresar sus amigos a contar lo que ellos quieren. Fue tanto el acoso que dije: 'Ya, bueno. Voy a ir", admitió Michelle.

Respecto de dicha infidelidad, la modelo aseguró que su "pecado" fue: "Me besé con un chico en una fiesta".

Finalmente, en el capítulo que será emitido este viernes a las 22:30, Carvalho también se sincerará sobre sus relaciones pasadas y expondrá algunos episodios difíciles en dicho ámbito.