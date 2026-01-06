 ¡Remezón en Fiebre de Baile! Querida participante renuncia por lesión y anuncian su reemplazo - Chilevisión
06/01/2026 19:05

¡Remezón en Fiebre de Baile! Querida participante renuncia por lesión y anuncian su reemplazo

En plena recta final, el programa de Chilevisión sufre la baja de una de sus concursantes más populares.

Publicado por CHV Noticias

Fiebre de Baile comunicó este martes la renuncia de María José Quiroz a la competencia, luego de dos semanas de ausencia.

Durante la jornada, la actriz alertó en sus redes sociales que se encontraba con licencia médica producto de una lesión de cadera.

La última presentación que Quiroz hizo en el estelar de Chilevisión fue el 17 de diciembre, donde sacó aplausos con su baile al ritmo de Judas de Lady Gaga.

La trayectoria de la comediante por el espacio estuvo marcada por elogiadas actuaciones, demostrando toda su destreza en la pista junto a su bailarín Francisco Solar.

¿Quién reemplazará a María José Quiroz en Fiebre de Baile?

Ante la salida de María José, el programa confirmó su reemplazo. Se trata de Luis Jara Hasbún, también conocido como Mellow.

El influencer y cantante vuelve al programa tras obtener la segunda mayoría en la votación popular del repechaje.

Cabe recordar que en ese capítulo, el elegido por el público fue el influencer Diego Pánico, quien se sumó a Carlyn Romero, Raimundo Cerda y Cata Days para reingresar a la competencia.

Estado paga a familias que mantengan al día el Control de Salud Niño Sano: Cómo recibir el bono

