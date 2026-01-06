“No te hace la peor de todas”: Jurado de Fiebre de Baile contuvo a Cony Capelli tras romper en llanto por grave error - Chilevisión

Capelli recibió el apoyo de la maestra Edymar Acevedo, quien la instó a reflexionar sobre cómo sacar lo mejor de este difícil episodio.

Este lunes, Cony Capelli vivió un emotivo momento en Fiebre de Baile tras haber olvidado parte de su coreografía, lo que provocó errores en algunos lift posteriores, enviándola directamente a la zona de eliminación.

La bailarina rompió en llanto y recibió un potente mensaje de la maestra Edymar Acevedo, quien le recordó que a todos los artistas les puede pasar algo así.

¿Qué dijo Cony Capelli?

"Yo sé lo que te pasó y no quiero que te frustres porque a todas nos ha pasado. Hubo un blanco ¿O no? También falló un lift", sentenció la maestra, lo que hizo estallar en llanto a Cony.

Ante su desesperación, la maestra mencionó: "Cony, escúchame ¡Por favor, escúchame! Yo como maestra te digo que ustedes son una de las mejores parejas de Fiebre de Baile y algún día tenía que pasar algo, pasó hoy día".

"Pero eso no te hace la peor de todas, te hace superarte más para mañana ¿De acuerdo?", añadió la jurado, mientras que Capelli agradeció sus palabras.

Sin embargo, Cony se juzgó en duros términos y aseguró: "Esto pasa por falta de ensayo, no pasa por otra cosa y eso es lo que me da rabia, porque siento que la danza no es suerte: la danza es repetición", cerró.

Revive el momento: