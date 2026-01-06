 “Me pasó la cuenta”: María José Quiroz explicó su ausencia de Fiebre de Baile tras dos semanas - Chilevisión
06/01/2026 18:00

“Me pasó la cuenta”: María José Quiroz explicó su ausencia de Fiebre de Baile tras dos semanas

A través de Instagram, la actriz reveló el delicado motivo que la mantiene fuera de la competencia.

Publicado por CHV Noticias

María José Quiroz reapareció este martes en redes sociales y explicó su ausencia de la competencia de Fiebre de Baile.

"Mucha gente me pregunta por qué no estoy en el Baile", partió diciendo la actriz en un video publicado en Instagram.

Luego, señaló que "hoy cumplo dos semanas de licencia por una lesión a mi cadera, más que nada por desgaste de material, la edad y todo eso me pasó la cuenta".

"Ahora estoy a punto de hacerme una resonancia magnética. Mucha gente sabe que soy claustrofóbica. Me voy a meter al revés, pero me dicen que, como soy chica, igual voy a caber adentro entera", agregó.

Ahora, la comediante quedará a la espera de los resultados del examen para evaluar su continuidad en el programa.

La última vez que Quiroz se presentó en el estelar de Chilevisión fue el 17 de diciembre, luego de una aplaudida presentación al ritmo de Judas de Lady Gaga. "Ahí me lesioné heavy", confesó en el video.

