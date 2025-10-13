 “No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños - Chilevisión
"Rubia, de colegio privado...": El día en que Carolina del Real entregó su testimonio en CHV VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde "Pensé que no sería grave": Ministra Vallejo reveló la fake news más grande que han dicho de ella A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH Pdte. Boric entregó detalles de reunión con Papa León XIV: Le extendió invitación a Chile
13/10/2025 08:42

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

Publicado por CHV Noticias

Este lunes, Helhue Sukni entregó nuevos detalles sobre la magna celebración por su cumpleaños número 60, la cual tuvo lugar en Chicureo.

La abogada arrendó el mismo lugar donde se casó su hija mayor, Fadwa, y contó con la presencia de personajes del espectáculo como Daniela Aránguiz, Adriana Barrientos, Ricardo Oyarzún y Maxi Fuentes.

Los detalles del cumpleaños de Helhue Sukni

A pesar de haber 150 invitados, a la abogada le hubiese gustado que fuese una celebración aún más grande: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", señaló a LUN.

En esa misma línea, admitió: "Por mí hubieran sido 250, pero era muy caro. Me quedó mucha gente fuera, algunas personas se sintieron, pero ya está. No me daba para más".

El código de vestimenta de la fiesta era de gala e incluyó alfombra roja, cóctel, comida árabe, DJ, cabina fotográfica, fotógrafo particular, entre otros.

Respecto de la planificación, Sukni comentó: "Ya en enero arrendé el local y al final solo me preocupé de estar mandando plata de a poco para pagar porque era, o sea, fue igual como un matrimonio con menos gente porque no me dio para invitar más".

La abogada finalmente aseguró que hubo muchas personas que se sintieron ofendidas dado que no recibieron una invitación, pero Helhue hizo hincapié en que "invité a la gente que quiero y que yo sé que me quiere y todo resultó bonito", cerró.

