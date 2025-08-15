 Helhue Sukni atraviesa difícil momento por la salud de su madre y su hija - Chilevisión
Tres peligrosos reos se fugan de cárcel de Valparaíso: Uno fue condenado por matar a carabinero Caos en disco de San Bernardo: Un muerto, un herido y un carabinero detenido
15/08/2025 12:48

Helhue Sukni atraviesa difícil momento por la salud de su madre y su hija

La profesional contó que marzo fue un mes particularmente complicado por la frágil salud de su madre, además de referirse a la enfermedad que acompleja a una de sus hijas.

La abogada y rostro mediático Helhue Sukni reveló aspectos íntimos de su vida en su reciente participación en el podcast "M de Mujer", generando gran repercusión en redes y medios.

Sukni contó que marzo fue un mes particularmente duro debido a la delicada salud de su madre. "Nunca lo había pasado tan mal, porque mi mamá está enferma, decaída, se está apagando de a poco. De repente se le va la onda. Ayer me decía ‘hoy día es lunes’“, relató, señalando que esta situación también ha afectado a su padre.

Además, la profesional expresó su preocupación por la salud de una de sus hijas, recientemente diagnosticada con endometriosis, una enfermedad que afecta al útero y puede dificultar la maternidad si no se trata a tiempo.

“Hoy en día las cabras se casan a los 30, 35 años, quieren tener guagua antes de los 40, y ahí se les va a achicando el tiempo”, reflexionó Sukni.

Helhue Sukni reveló que le congeló óvulos a su hija mayor

La abogada también abordó los elevados costos de procedimientos como la congelación de óvulos, una alternativa que ella misma utilizó para su hija mayor, destacando que no todas las familias pueden acceder a este tratamiento. “A la Fadwa le congelé óvulos cuando tenía 30 años, y ahí están guardados, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, porque es carísimo”, comentó.

