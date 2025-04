“Era 15 años menor”: Helhue Sukni reveló inédita locura de amor por su ex pareja - Chilevisión

Se trata de Vincent, una de las parejas más recordadas de Helhue Sukni y a quien conoció en 2015, sin embargo después de terminar el romance, Helhue confesó que seguían en contacto, pero él encontró otra pareja.

La abogada comenzó un romance con el italiano seis meses después de separarse de Ringo Rodríguez y aunque tuvieron idas y venidas, Sukni admitió que él la dejó y que luego encontró a otra persona.

"Me fui para allá"

La abogada estuvo presente en el podcast "M de Mujer", donde recordó en detalle lo sucedido: "La locura más grande de amor fue cuando me enamoré del italiano, que era 15 años menor".

En esa misma línea, agregó: "Lo conocí, me enamoré, empezamos a salir, pero él se tenía que ir a Milán" y además confesó que "al mes saqué un pasaje, 'me eché al pollo' y me fui para allá".

El hombre vivía en la ciudad de Bérgamo y Helhue incluso aprendió italiano, dado que él no entendía lo suficiente de español como para poder comunicarse.

Finalmente, la pareja terminó en 2016, pero siguieron viéndose: "En 2021, cuando fui con mis hijas, todavía me acordaba del idioma", cerró Helhue.