"Si es tan rico...": Helhue Sukni sorprendió al presentar a su nuevo pololo

Helhue Sukni se encuentra en una gran etapa amorosa y reveló que el amor volvió a tocar su puerta, pues ahora inició un nuevo romance.

La abogada contó que tiene un nuevo pololo, pero se trataría de un hombre de su pasado, con quien compartió hace 30 años.

"Me hizo dos videos, mi novio. No, perdón, pololo. ¿Por qué pololo? Porque no ha entregado anillo. Mientras no haya anillo no pasa de la categoría de pololo a novio", sorprendió en un video que compartió en su Instagram.

El nuevo romance de Helhue Sukni

Huelhue Sukni compartiódetalles de la relación que lleva con su enamorado y dejó en evidencia que a él “no le gustan mucho las palabras que digo. Se ríe de mi. No le gusta que hable como ordinaria”.

“Pero si él me quiere me tiene que querer como soy no más. Me querrá con lo bueno y con lo malo. Y si no, patada en la raja nomás”, aclaró sin problemas.

Para finalizar su video, la abogada compartió un coqueto momento y le lanzó besos a su pareja. “Me está mirando. Si es tan rico… Me encanta”.